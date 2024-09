Франция приглашает иранских дипломатов на встречу

12:03 Для Пентагона контрнаступление России в Курске пока незначительноПентагон не впечатлен контрнаступлением России в Курске. По словам представителя Пентагона Пэта Райдера в четверг, "Мы видели попытку российских сил провести какое-то контрнаступление в регионе Курска". На данный момент Райдер считает это незначительным, но они пристально следят за этим. Министерство обороны России заявляет, что его войска захватили десять поселений. Однако это еще не подтверждено. Примерно пять недель назад украинская армия начала наступление в российском пограничном регионе Курск, утверждая, что захватила около 100 российских деревень и почти 1300 квадратных километров с тех пор.

11:38 Несмотря на многочисленные сбитые дроны, атаки дронов приводят к повреждениямУкраинские ВВС утверждают, что сбили 24 из 26 дронов за ночь. В Одесской области один человек пострадал, и 20 домов повреждены. В то же время, в Николаевской области обломки дронов вызвали пожар на пищевом заводе, как сообщают местные власти. Министерство энергетики также сообщает о повреждении электросетей в Ивано-Франковской области.

11:16 Киму вручен Шойгу в ПхеньянеСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Совет безопасности России сообщает, что эти встречи проходили в уникальной атмосфере взаимного доверия и дружбы. По словам Совета безопасности России, эти переговоры внесут значительный вклад в осуществление оборонительного пакта, подписанного Кимом и главой Кремля Владимиром Путиным в июне. Путин упоминает, что этот пакт предусматривает взаимную помощь в случае агрессии против любой из сторон. Западные страны обвиняют Москву в использовании северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в Украине. Чтобы продвинуть свои операции в Украине, Россия нуждается в большем боеприпасе и поэтому сотрудничает с такими странами, как Китай, Иран и Северная Корея.

10:46 Председатель российского парламента: НАТО ведет войну против нашей страныПредседатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявляет, что НАТО активно участвует в боевых действиях в Украине. Володин wrote on Telegram, "Они ведут войну против нашей страны". Он предполагает, что НАТО помогает Украине выбирать российские города для атак, координировать военные операции с украинской армией и в целом направлять киевское правительство.

10:17 Мунц о военной угрозе Путина НАТО: "Угроза Путина не выходит за рамки вечерних новостей"В Западе есть опасения, что разрешение Украине проводить дальние атаки на российскую территорию может привести к эскалации. Именно это снова угрожает глава Кремля Владимир Путин. Корреспондент ntv Райнер Мунц видит несколько причин, почему угрозы Путина могут быть пустыми.

09:42 Семья: оппозиционный лидер в Белоруссии находится в критическом состоянииЛидер белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в критическом состоянии,according to her sister. She claims Kalesnikava, who has been detained for four years, now weighs only 45 kg (approximately 99 lbs) at a height of 1.75 meters (5' 9"). Tatjana Chomitsch says former prisoners informed her of inhumane conditions and psychological as well as physical torture. The Belarusian Ministry of Internal Affairs did not respond to requests about Kalesnikava's detention conditions. Kalesnikava has become a symbol of resistance following the protests against Belarusian President Alexander Lukashenko in 2020. She is serving an 11-year prison sentence for allegedly plotting a coup.

09:20 Соглашение о развертывании литовской бригады подписаноГермания и Литва завершили соглашение о логистике развертывания боеготовой бригады в члене НАТО Литве. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. Соглашение помогает уточнить правовой статус немецких солдат и гражданских работников в Литве, предоставляя им юридическую гарантию. Соглашение охватывает различные аспекты, такие как права на проживание, налоговые правила, систему образования, надзор за общественным здоровьем, дорожное движение и общественную безопасность. Оно закладывает основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригада должна стать оперативной к 2027 году. Подробнее здесь.

08:56 Россия высылает шесть британских дипломатовРоссия выслала шесть британских дипломатов по обвинению в шпионаже. ФСБ сообщает о наличии документов, свидетельствующих о том, что британское министерство иностранных дел организует tanto политическую, как и военную эскалацию. Представительница МИД России Мария Захарова обвиняет британское посольство в причинении вреда российскому народу, согласно агентству новостей ТАСС. Британское министерство иностранных дел отвергает обвинения. Высылка британских дипломатов Россией является ответом на британские меры в связи с якобы российской деятельностью в Европе и Великобритании, сообщает BBC.

08:31 Освобождение оружия будет равносильно участию НАТО в войне для ПутинаУкраинский президент Зеленский давно призывает к освобождению дальнобойных ракет для атак на российские военные цели. США и Великобритания сейчас рассматривают этот вопрос. Путин быстро использует угрожающую риторику в адрес Запада в ответ.

08:03 Россия делится опытом по нейтрализации западного оружияРоссия приглашает поделиться своим опытом борьбы с различным западным оружием со своими партнерами. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на встрече по безопасности в Китае. Согласно российскому информационному агентству РИА, эти знания были получены в ходе конфликтов в Украине, что привело к достижениям в современной войне. Россия открыта для сотрудничества в этом вопросе со своими союзниками. Битвы привели к нейтрализации западного оружия с помощью российской технологии.

07:34 Служба внутренней безопасности подтверждает аресты: Individuals, обвиняемые в поджогах в Киеве от имени РоссииСлужба внутренней безопасности Украины сообщает об аресте пяти человек, подозреваемых в организации поджогов в Киеве по заданию российской разведки. Подозреваемые якобы подожгли пять военных автомобилей и распространяли листовки, направленные на дискредитацию армии. По данным службы внутренней безопасности, эти individuals приехали в Киев из разных регионов Украины в поисках работы. Во время поиска временного заработка они были завербованы российскими агентами через Telegram. Также они записывали свои действия на телефоны, ожидая финансовой компенсации, которая так и не поступила.

07:05 Главный раввин Украины скорбит по усыновленному сыну, погибшему в конфликтеГлавный раввин Украины Моше Асман скорбит по своему усыновленному сыну Антону Самборскому, погибшему во время российского вторжения. В Киеве состоялась поминальная служба, на которой присутствовали солдаты, ветераны и другие люди, чтобы почтить 32-летнего Самборского, который пропал без вести в конце июля и был позже признан погибшим после недель неопределенности. Самборский стал отцом в мае, об этом сообщил раввин Асман в социальных сетях. Он усыновил Самборского, когда тому было 10 лет. Последний раз отец и сын говорили 17 июля.

06:29 Япония описывает встречу с российскими истребителямиЯпонские военные отправили истребители в четверг после того, как два российских самолета приблизились к островной стране. Согласно Министерству обороны, российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии, а вместо этого двигались от моря к южному региону Окинавы с утра до вечера. В ответ "мы призвали ВВС самообороны Японии оперативно мобилизовать истребители", - сообщило министерство. Российские самолеты завершили свой полет на севере, пролетев над спорными Курилами, районом, оспариваемым между Японией и Россией. Ранее в этом году российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море, часть крупномасштабных военно-морских учений. Ранее, в 2019 году, российские военные самолеты кружили вокруг Японии. Узнайте больше об этом здесь.

Читайте больше об этом здесь.06:07 Москва: США придерживаются стратегии сдерживания против России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США проводят стратегию сдерживания против России и Китая. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС. По словам Фомина, tanto Russia as China advocate for the establishment of a fair, multipolar world order based on equality and mutual respect, while the West prepares for possible conflicts in Asia by establishing new security blocs in the region.

05:27 Украина: гражданское судно-товарное было поражено противокорабельной ракетойУкраинский флот сообщает свежие подробности о предполагаемом российском воздушном нападении на гражданское судно-товарное в Черном море. Согласно их отчету, бомбардировщик Ту-22, возможно, выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну. Судно, под флагом карибской страны Сент-Китс и Невис, находилось за пределами территориальных вод Украины во время инцидента. На пути из украинского порта Чорноморск в Египет, перевозя пшеницу в качестве груза, судно подверглось этой угрозе. Согласно сообщению BBC, гражданское судно находилось в исключительной экономической зоне Румынии в то время. В качестве альтернативы, могла быть использована ракета Х-31, менее мощная и используемая для подавления радаров, согласно этому сообщению.

03:19 Инцидент на линии разграничения: гибель молдавского солдатаМолдавский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах во время исполнения своих обязанностей на линии разграничения между Молдовой и сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова сообщает, что солдат был смертельно ранен выстрелом из своего оружия во время выполнения своих обязанностей на посту. Сейчас проводится полицейское расследование и судебно-медицинская экспертиза для установления фактов инцидента. Солдаты из Молдовы, сепаратистского региона Приднестровье и российские войска присутствуют на линии разграничения с 1992 года, после конфликта, последовавшего за распадом Советского Союза. Молдова привержена реинтеграции Приднестровья в свою территорию. Инциденты на линии разграничения редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании: "Нет намерения вступать в конфликт с Россией"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опровергает утверждение президента Путина о том, что поставки Западом дальнобойного оружия, позволяющего наносить удары deep into Russian territory, являются участием НАТО в конфликте. "Украина имеет право на самооборону", - подчеркивает Стармер. Великобритания неуклонно поддерживает это право, предлагая возможности для обучения в соответствующих контекстах. "Однако мы не стремимся к конфликту с Россией - это не наша цель ни в коем случае", - повторил премьер-министр Великобритании. Узнайте больше здесь.

13:09 Бывший американский посол в Киеве: Харрис, скорее всего, займет более решительную позицию по УкраинеБывший американский посол в Украине Уильям Б. Тейлор предсказывает, что если она будет избрана, демократический кандидат в президенты Камала Харрис займет более решительную позицию по отношению к Украине по сравнению с нынешним президентом Байденом. Харрис уже проявляла эту склонность в некоторых вопросах, как отметил Тейлор во время мероприятия в Американском университете в Киеве. По словам Тейлора, Байден проявляет осторожность в некоторых аспектах, таких как поставки HIMARS, Abrams и истребителей F-16, а также в вопросе о том, чтобы позволить Украине проводить атаки глубоко в России. Тейлор ожидает более решительного подхода от Харрис, что, возможно, связано с изменениями, которые она внесет в состав команды по внешней политике в Белом доме.

12:27 Зеленский благодарит Эстонию за военную помощьУкраинский президент Владимир Зеленский приветствует президента Эстонии Алар Кариса в Киеве, выражая благодарность за военную поддержку. Эстония, будучи членом tanto ЕС, как и НАТО, обязалась выделить 0,25% своего годового ВВП на поддержку нужд обороны Украины. В ходе беседы между двумя лидерами также обсуждались вопросы восстановления и стремление Украины присоединиться к ЕС. В то же время премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала дальнейшую поддержку во время встречи с Зеленским.

15:19 БНД не обязана сообщать журналисту о своей оценкеФедеральная разведывательная служба (БНД) не обязана сообщать журналисту, считала ли она военную победу Украины трудной или невозможной в ходе конфиденциальных дискуссий. Федеральный административный суд в Лейпциге принял это решение, также отказав журналисту в требовании раскрыть СМИ, участвовавшие в этих дискуссиях. Однако БНД обязана предоставить информацию о количестве конфиденциальных индивидуальных бесед по военной ситуации в Украине в этом году. Журналист подал срочное заявление после статьи в газете от мая, в которой утверждалось, что депутат от ХДС заявил, что БНД распространяет пессимистичную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

14:06 Немецкие политики поддерживают использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики из правительственной коалиции Германии поддерживают идею разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. Эксперт по внешней политике от СДПГ Михаэль Рот сказал T-Online, что оправданно и в соответствии с международным правом атаковать военные цели в России дальнобойными западными ракетами. Он предложил в качестве целей военные аэродромы, командные центры или базы запусков, которые, по его мнению, являются источниками "жестоких атак на гражданские украинские цели". Председатель комитета по обороне от FDP Маркус Фабер также поддерживает эту идею, заявляя, что давно пора разрешить "целить российские военные аэропорты дальнобойным оружием, таким как ATACMS и Storm Shadow". Зеленый политик Антон Хофреитер подчеркивает, что Россия непрерывно терроризирует украинское гражданское население ракетными атаками на больницы, жилые здания и энергетическую инфраструктуру. Чтобы эффективно защитить украинское гражданское население, он считает, что армии следует разрешить цель военные базы на территории России дальнобойным оружием.

13:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа по УкраинеРеспубликанский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс считает, что план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Объясняя это в интервью телепродюсеру Шону Райану, Вэнс предлагает, что Трамп мог бы собрать русских, украинцев и европейцев за столом переговоров, чтобы обсудить потенциальные мирные решения. "Он мог бы заключить сделку быстро", - заключил Вэнс. Трамп известен своей симпатией к президенту России Владимиру Путину и критикой американской помощи Украине. Бывший президент также заявлял, что может прекратить войну в течение 24 часов, если будет избран, но не предоставил дальнейших деталей своего плана.

12:03 "Мы - русские. Бог с нами" - фашистский марш в Санкт-ПетербургеРазличные русские националисты и фашисты, крича "Мы - русские. Бог с нами", прошли маршем по Санкт-Петербургу. Поводом послужила годовщина переноса мощей Александра Невского, которого считают национальным героем и святым Православной церкви. Неоднократно они скандировали "Вперед, русские!"

11:28 Кремлевский пропагандист: "Идеальный барьер - Атлантика"Телеведущий Владимир Соловьев считает, что России следует расширяться за пределы украинских границ. "Я думаю, оптимальная граница - Атлантика. Естественный барьер", - говорит кремлевский пропагандист. "Лучшее место для наших войск - Берлин, Ливерпуль, Мадрид. И как они прекрасно выглядели в Париже". Когда ему напомнили о ограниченном населении России, он предлагает привлечь белорусов в качестве союзников или даже обратиться к Китаю.

11:01 Британские волонтеры готовятся к зимеВо многих украинских домах, устоявших под обстрелами, отсутствуют окна - тревожная ситуация по мере приближения зимы. Британская НКО "Утеплить Украину" занимается этим вопросом, посещая зоны боевых действий, чтобы установить временные окна.

Европейский союз выразил обеспокоенность действиями России в Украине и их потенциальными последствиями для региона. В ответ на недавнюю активность России Европейский союз ввел санкции против российских официальных лиц и компаний.

Германия, будучи членом Европейского союза, также заявила о своей поддержке Украины, подписав соглашение о развертывании боеготовой бригады в Литве, члене НАТО, чтобы укрепить коллективную обороноспособность альянса.

