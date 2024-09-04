Франция представляет нового претендента на пост президента, но не имеет назначенного премьер-министра.

Высказывание от него быстро вызвало шквал критики со всех сторон. "В разгар кризиса", прокомментировала зелёный политик Сандрин Руссо, имея в виду сложную ситуацию с формированием правительства, "он сосредоточен исключительно на себе". Спикер крайне правой партии "Национальное собрание" (RN) Лоран Якобелли также присоединился к критикам: "Он говорит о себе в то время, когда французы нуждаются в помощи".

Франция уже 50 дней находится без полноценного правительства. Ранние парламентские выборы, объявленные Макроном после победы крайне правых на выборах в Европарламент в июне, привели к напряжённости в отношениях большинства. Временное правительство всё ещё работает в режиме ожидания. Пока ни один из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра не смог выдержать вотум недоверия.

Филиппа ждали уже давно. Однако время его объявления во время текущего правительственного кризиса стало сюрпризом. 53-летний Филипп не упомянул год 2027, когда должны состояться очередные президентские выборы. Он ясно заявил, что примет участие, если выборы состоятся досрочно. Макрон, который не может баллотироваться в 2027 году и неоднократно отрицал досрочную отставку, не был упомянут Филиппом.

Филипп идентифицировал себя как правого политика. Макрон назначил его премьер-министром после своей первой победы на выборах в 2017 году. Во время его пребывания в должности проходили протесты "Жёлтых жилетов" против правительства Макрона и возникновение кризиса COVID-19. Макрон прекратил их альянс, когда рейтинг Филиппа превзошёл его, и Жан Кастекс, неизвестный мэр из Пиренеев, был назначен его преемником.

После окончания срока пребывания в должности премьер-министра Филипп был переизбран мэром Ле Havre и одновременно основал свою партию "Горизонты". Эта партия находится в лагере правительства, но считает себя независимой. По данным журнала "Политико", Филипп не делился своими планами с президентом перед их встречей в понедельник для обсуждения формирования правительства.

Консультации президента Макрона с представителями разных фракций для поиска консенсусного премьер-министра продолжаются. Бывший социалистический премьер-министр Бернар Казёнёв и консервативный региональный президент Ксавье Бертра́н всё ещё в списке. Тем не менее, не исключается возможность, что Макрон выберет неожиданного кандидата.

Спикер "Национального собрания" Лоран Якобелли критиковал Филиппа за сосредоточенность на себе во время правительственного кризиса, заявив: "Он говорит о себе в то время, когда французы нуждаются в помощи". Кроме того, "Национальное собрание", известное как крайне правая партия во Франции, выразило своё мнение по поводу объявления Филиппа, комментарий Якобелли отражает их позицию.

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