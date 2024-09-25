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ПолитикаНовостиФранция

Франция переживает неумолимое падение к финансовому дефициту.

 and  Mark Rodriguez
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Франция продолжает погружаться в финансовый дефицит.
Франция продолжает погружаться в финансовый дефицит.

Франция переживает неумолимое падение к финансовому дефициту.

Франция оказалась в более серьезном финансовом положении, чем ожидалось. Министр бюджета Лоран Сен-Мартен оценил в парламентском бюджетном комитете в Париже, что дефицит бюджета может превысить шесть процентов в этом году. "Конечно, финансовое здоровье нашей страны вызывает беспокойство".

Основными причинами являются недополучение налоговых доходов и чрезмерные государственные расходы. Кроме того, затянувшаяся политическая неопределенность во Франции побудила экономические субъекты к осторожному, выжидательному подходу.

Европейская комиссия в настоящее время проводит процедуры по превышению дефицита против Франции в связи с чрезмерным долгом. В связи с этим новое правительство под руководством консервативного премьер-министра Мишеля Барнье сталкивается с растущими трудностями в достижении своей цели по снижению дефицита ниже европейского лимита в три процента к 2025 году. "Нам придется много потрудиться к 2025 году", - сказал министр Сен-Мартен. Вначале необходимо сократить расходы, и в качестве альтернативы может быть рассмотрено повышение налогов.

Подготовка к представлению проекта бюджета запланирована на 9 октября, как упомянул министр. В связи с сложным процессом избрания нового премьер-министра после досрочных парламентских выборов и формирования правительства есть острая необходимость во времени. К 31 октября Париж должен представить план в ЕК по укреплению своей финансовой стабильности. Предыдущее правительство изначально планировало дефицит бюджета на 2024 год на уровне 5,1 процента, но затем скорректировало его до 5,6 процента.

Процедуры Европейской комиссии по превышению дефицита против Франции подчеркивают финансовые трудности страны в Европе. Несмотря на усилия нового консервативного премьер-министра Мишеля Барнье, финансовое положение Франции, в частности дефицит бюджета, остается серьезной проблемой.

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