- Франкфурт стремится усилить поддержку наркоманов.

Франкфурт ищет место для перемещения зависимых от крэка людей с улиц района Bahnhofsviertel. Элке Войтл, глава отдела социального обеспечения и здравоохранения (Зеленые), упомянула о прогрессе в стратегии Франкфурта.

В декабре 1994 года был открыт первый официальный центр consumption room для наркозависимых в восточном районе Франкфурта. Сейчас в городе их четыре, а также дополнительные в районе Bahnhofsviertel. Изначально эти центры были предназначены в основном для героиновых наркоманов.

Однако теперь крэк стал основным наркотиком, открыто курящимся на улицах, что приводит к ухудшению состояния людей. Войтл признала эту проблему. Чтобы решить ее, Франкфурт планирует открыть Комплексный центр поддержки лиц, страдающих расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, с отдельной зоной для курения крэка. По ее словам, "Наши центры consumption room должны быть лучше оснащены, чтобы справляться с крэк-зависимыми в состоянии возбуждения".

Район Bahnhofsviertel, известный своей наркотической проблемой, также является домом для дополнительных центров поддержки лиц, страдающих расстройствами, связанными с употреблением наркотиков. В попытке справиться с растущей проблемой зависимости от крэка Франкфурт планирует открыть Комплексный центр поддержки лиц, страдающих расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, в Гессене.

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