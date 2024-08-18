- Франкфурт столкнулся с соперником в Брауншвейге.

Eintracht Frankfurt начнет свой путь в Кубке Германии против "Эйнтрахта" Брауншвейг в понедельник (20:45/ARD и Sky). Команда, возглавляемая вратарем и свежим капитаномKevin Trapp, встретится со второй лигой без своего нового приобретения Артура Тейта. Бельгийский участник Евро из "Стандарда" Лиеж, ранее игравший за "Ренн", присоединится к команде к дебюту в лиге против "Боруссии" Дортмунд в следующую субботу.

"Эйнтрахт" стремится к удачному выступлению в Кубке: в прошлом году, будучи чемпионом Кубка 2018 года и финалистом 2023 года, они выбыли в 1/8 финала от неожиданного соперника 1. FC Saarbrücken. Региональная команда "Кickers" Оффенбах сыграет против второй лиги 1. FC Magdeburg в 18:00 (Sky).

Первый матч "Эйнтрахта" Франкфурт в Кубке Германии будет считаться их встречей против "Эйнтрахта" Брауншвейг. Несмотря на отсутствие Артура Тейта, команда полна оптимизма, так как он должен присоединиться к дебюту в лиге против "Боруссии" Дортмунд.

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