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Федеральные земли ГерманииНовостиСвободное время

Франкфурт получает проездные билеты Interrail

Город снова предоставляет проездные Interrail для молодежи. Мегаполис продолжает инициированную страной программу, которую ранее аннулировали.

 and  Carmen Simpson
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Молодёжь из Франкфурта имеет возможность получить проездные Interrail.
Молодёжь из Франкфурта имеет возможность получить проездные Interrail.

- Франкфурт получает проездные билеты Interrail

Франкфурт-на-Майне снова раздаёт проездные Interrail своим молодым жителям. Инициатива "#FreeInterrail" для лиц в возрасте от 18 до 20 лет продолжит свою работу в сентябре, как объявил город. Подобные акции проводились и в прошлом году.

Бюджет, выделенный на этот проект, составляет 50 000 евро, что достаточно для спонсирования 174 билетов Interrail, согласно источникам. Программа "Хессен-Рейл" от земельного правительства Гессен была прекращена, что создало эту возможность для молодёжи.

Проездной Interrail позволяет молодым людям исследуют до 33 европейских стран. Как объявлено, эти молодые люди будут эффективно выступать в качестве "представителей Франкфурта в ЕС".

Во время своего свободного времени эти молодые представители ЕС могут посетить разные культурно богатые города Европы. С помощью своих проездных Interrail они могут максимально использовать своё свободное время, исследуя новые места.

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