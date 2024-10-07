Франкфурт подавляет судебные процессы в Стамбуле

В накаленной атмосфере Лиги Европы "Айнтрахт" из Франкфурта удерживает позиции: Гессенцы потушили пожар в "Бешикташе" с помощью раннего дубля. После этого голкипер Кауа̃ Сантос и форвард Ансгар Кнауфф показали блестящую игру.

Охлажденные снегом в котле - "Бавария" на охоте: "Айнтрахт" из Франкфурта готовится встретиться с баварскими чемпионами бундеслиги в матче высшего уровня. Вторая команда лиги обыграла "Бешикташ" из Стамбула в Лиге Европы со счетом 3:1 (2:0). Эта победа над 21-кратными чемпионами Турции подняла боевой дух "Айнтрахта" перед воскресным матчем с лидерами (в 17:30 по CET на DAZN и в режиме онлайн на ntv.de).

Омар Мармуш забил с пенальти (19.), Жюниор Дина Эбимбе (22.), и Ансгар Кнауфф (82.) забили голы за "Айнтрахт". Надежный Кауа̃ Сантос отразил пенальти (28.), но в конце все же пропустил. Несмотря на его усилия, он не смог предотвратить гол Артура Масуаку (90.+3). В своем первом матче чемпионы 2022 года сыграли вничью 3:3 с "Викторией Пльзень".

Кнауфф забивает красавец с внешней стороны стопы

"Скорее всего, это будет самый сложный матч сезона на данный момент", - сказал тренер "Айнтрахта" Дино Топпмёллер перед началом матча на RTL: "Но ребята полны энтузиазма, мы готовы к игре". Сначала "Айнтрахт" получил удачу в оглушительном шуме на стадионе "Бешикташ". Возможный фол капитана Робина Коха на бывшей звезде "Боруссии" Циро Иммобиле остался безнаказанным из-за очень небольшого офсайда (8.).

С другой стороны, "Айнтрахт" воспользовался своей первой возможностью. В ударе Мармуш реализовал пенальти после фола Габриэля Паулисты. Через минуту Эбимбе забил после стандарта. Через шесть минут Сантос показал свой класс. Временный капитан вместо травмированного Кивана Траппа отразил пенальти Иммобиле. Кох вызвал фол рукой. Сантос также продемонстрировал отличные сейвы после удара Рафаэля Сильвы, отбив мяч пальцами в штангу (37.). В компенсированное время он сделал еще один впечатляющий сейв после удара Иммобиле.

В конце первого тайма Марио Гётце, герой чемпионата мира 2014 года, столкнулся с проблемами. После столкновения он был виден с кровью и продолжил игру с повязкой на голове. Во втором тайме "Айнтрахт" сосредоточился на контратаках, оборона держалась крепко - угрозы в ворота "Айнтрахта" почти не было. Кнауфф забил потрясающий гол с внешней стороны стопы за минуту до финального свистка.

В предстоящем матче бундеслиги "Айнтрахт" из Франкфурта хочет сохранить свой импульс: после впечатляющей победы над "Бешикташем" в Лиге Европы они встретятся с "Баварией". Отличные выступления "Айнтрахта" в Лиге Европы, в том числе благодаря Кауа̃ Сантосу и Ансгару Кнауффу, подняли их уверенность в преддверии этого испытания.

Даже перед лицом сильного соперника Ансгар Кнауфф продолжает блистать: его гол красавец с внешней стороны стопы в Лиге Европы демонстрирует его талант и решимость, вызывая высокие ожидания от его будущих выступлений в бундеслиге.

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