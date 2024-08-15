- Франкфурт ожидает миллион посетителей на фестивале Museumshore

Ожидается около миллиона посетителей: Фестиваль Музейной набережной в Франкфурте начнется на этой неделе. С пятницы, 23 августа, по воскресенье, 25 августа, в программе примут участие 27 музеев, 14 сцен и около 400 стендов с различными предложениями, как объявила Tourism and Congress GmbH города. Благодаря этому фестиваль является одним из крупнейших культурных событий в Европе, сказал CEO Томас Феда.

27 музеев организуют экскурсии, концерты и интерактивные мероприятия для всех возрастов. Среди них есть Франкфуртский собор, чья башня может быть поднята во время семейной экскурсии. Кнопка фестиваля Музейной набережной за семь евро дает право посещения участвующих музеев во время фестиваля.

Музыка и интерактивные мероприятия

В этом году на Майне снова будет много музыки, с группами и диджеями, предлагающими широкий спектр музыкальных стилей, от джаза и рока до поп, мировой музыки и классических выступлений. Еда будет предложена на международных кулинарных специалитетах, а также на классических блюдах Франкфурта. Традиционные гонки на драконьих лодках пройдут в субботу и воскресенье. Также будет организована миля органа и хора, а также миля антикварных книг.

Фейерверк в конце

Фестиваль официально откроется мэром Майком Йозефом (СДП) в пятницу в 6:00 вечера. Музыкальная программа завершится в полночь в пятницу и субботу, а фейерверк завершит мероприятие в воскресенье в 10:00 вечера. traffiq, местная компания общественного транспорта, объявила, что расширит свои услуги на многих линиях во время фестиваля.

Муниципальная власть, в сотрудничестве с Tourism and Congress GmbH города, организует Фестиваль Музейной набережной. Посетители с кнопкой фестиваля могут исследовать экскурсии, концерты и интерактивные мероприятия в 27 участвующих музеях, в том числе в Франкфуртском соборе.

Читайте также: