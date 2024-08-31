- Франкфурт одержал первую победу над Хоффенхаймом со счетом 3-1.

Франкфурт одержал первую победу в сезоне в Бундеслиге, обыграв на выезде "Хоффенхайм" со счетом 3-1 (2-0). "Орлы" забили благодаря форварду Хьюго Экитике (24'), полузащитнику Хьюго Ларссону (33') и игроку матча Омару Мармушу (56'), в то время как "Хоффенхайм" ответил голом через Андрея Крамарича (54').

После поражения в стартовом матче против "Боруссии Дортмунд", "Франкфурт" вернулся в домашнем матче и набрал свои первые очки. В свою очередь, "Хоффенхайм" не смог удержать преимущество, полученное в матче против "Хольштайн Киля".

"Я очень взволнован, чтобы снова сыграть перед нашими фанатами", - сказал тренер "Эйфферт" Дино Топпмёллер перед матчем. Его коллега, Пеллегрино Матараццо, также ждал этого матча, назвав его "интересным испытанием".

"Эйфферт" взял инициативу в матче с самого начала, воспользовавшись отсутствием двукратного немецкого интернационала Дауха, который недавно перешел из "Брайтон энд Хоув Альбион". "Хоффенхайм" сконцентрировался на обороне, но испытывал трудности в первой половине матча.

Благодаря быстрым контратакам, Экитике забил после паса Мармуша. "Эйфферт" сохранил преимущество после гола, создавая возможности, особенно на левом фланге с Мармушем и Ньелсом Нкунку. Удар Мармуша с дальней дистанции едва не достиг цели (26'), и Марио Гётце не смог воспользоваться шансом после кросса Нкунку (31'). Второе голевой преимущество было неминуемым, и оно пришло вскоре после этого, когда Ларссон завершил прекрасную комбинацию с участием Мармуша и Экитике.

"Хоффенхайм" почти ничего не мог противопоставить в первой половине. Почти "Франкфурт" подарил "Хоффенхайму" гол, когда Киттл Трап замешкался при выходе против Павла Кадербека, но новый подписание Артур Тите вынес мяч после кросса чеха (38').

Крамарич забил - "Франкфурт" отвечает

В перерыве Матараццо отреагировал на плохую игру своей команды, сделав две замены. Мергим Берыша вышел вместо Мариуса Бюльтера в атаке, а новый подписание Робин Хранак заменил предпрежденного Тима Дреслера. Гол Крамарича стал его четвертым в сезоне, после хет-трика против Киля.

В ответ "Франкфурт" тут же контратаковал, и Мармуш завершил свой матч голом. Подтвердив свой переход в "Орлов" на текущий сезон всего за несколько часов до дедлайна, египетский полузащитник получил овацию стоя, когда был заменен на 80-й минуте. Позднее наступление "Хоффенхайма" сошло на нет.

"Боруссия Дортмунд" надеется воспользоваться проблемами "Франкфурта" в обороне после их поражения против "Боруссии Дортмунд". Несмотря на поражение, игрок матча "Франкфурта" Омар Мармуш показал обнадеживающую форму, которую полузащитники "Боруссии Дортмунд" должны будут принять во внимание.

К сожалению для "Хоффенхайма", их защита против "Боруссии Дортмунд" может оказаться еще более сложной, чем против "Франкфурта", из-за их неспособности создавать регулярные возможности.

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