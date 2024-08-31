Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБоруссия Дортмунд и

Франкфурт одержал первую победу над Хоффенхаймом со счетом 3-1.

Пfernфранкочная "Эйнтрахт" добыла свои первые победы в текущем чемпионате Бундеслиги, обыграв на домашнем поле "Хоффенхайм". Команда из Гессена пускала хохла, выделяясь одним игроком.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Франкфурт одержал первую победу над Хоффенхаймом со счетом 3-1.

Франкфурт одержал первую победу в сезоне в Бундеслиге, обыграв на выезде "Хоффенхайм" со счетом 3-1 (2-0). "Орлы" забили благодаря форварду Хьюго Экитике (24'), полузащитнику Хьюго Ларссону (33') и игроку матча Омару Мармушу (56'), в то время как "Хоффенхайм" ответил голом через Андрея Крамарича (54').

После поражения в стартовом матче против "Боруссии Дортмунд", "Франкфурт" вернулся в домашнем матче и набрал свои первые очки. В свою очередь, "Хоффенхайм" не смог удержать преимущество, полученное в матче против "Хольштайн Киля".

"Я очень взволнован, чтобы снова сыграть перед нашими фанатами", - сказал тренер "Эйфферт" Дино Топпмёллер перед матчем. Его коллега, Пеллегрино Матараццо, также ждал этого матча, назвав его "интересным испытанием".

"Эйфферт" взял инициативу в матче с самого начала, воспользовавшись отсутствием двукратного немецкого интернационала Дауха, который недавно перешел из "Брайтон энд Хоув Альбион". "Хоффенхайм" сконцентрировался на обороне, но испытывал трудности в первой половине матча.

Благодаря быстрым контратакам, Экитике забил после паса Мармуша. "Эйфферт" сохранил преимущество после гола, создавая возможности, особенно на левом фланге с Мармушем и Ньелсом Нкунку. Удар Мармуша с дальней дистанции едва не достиг цели (26'), и Марио Гётце не смог воспользоваться шансом после кросса Нкунку (31'). Второе голевой преимущество было неминуемым, и оно пришло вскоре после этого, когда Ларссон завершил прекрасную комбинацию с участием Мармуша и Экитике.

"Хоффенхайм" почти ничего не мог противопоставить в первой половине. Почти "Франкфурт" подарил "Хоффенхайму" гол, когда Киттл Трап замешкался при выходе против Павла Кадербека, но новый подписание Артур Тите вынес мяч после кросса чеха (38').

Крамарич забил - "Франкфурт" отвечает

В перерыве Матараццо отреагировал на плохую игру своей команды, сделав две замены. Мергим Берыша вышел вместо Мариуса Бюльтера в атаке, а новый подписание Робин Хранак заменил предпрежденного Тима Дреслера. Гол Крамарича стал его четвертым в сезоне, после хет-трика против Киля.

В ответ "Франкфурт" тут же контратаковал, и Мармуш завершил свой матч голом. Подтвердив свой переход в "Орлов" на текущий сезон всего за несколько часов до дедлайна, египетский полузащитник получил овацию стоя, когда был заменен на 80-й минуте. Позднее наступление "Хоффенхайма" сошло на нет.

"Боруссия Дортмунд" надеется воспользоваться проблемами "Франкфурта" в обороне после их поражения против "Боруссии Дортмунд". Несмотря на поражение, игрок матча "Франкфурта" Омар Мармуш показал обнадеживающую форму, которую полузащитники "Боруссии Дортмунд" должны будут принять во внимание.

К сожалению для "Хоффенхайма", их защита против "Боруссии Дортмунд" может оказаться еще более сложной, чем против "Франкфурта", из-за их неспособности создавать регулярные возможности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.
Спорт

Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Германская пара по настольному теннису не справилась с задачей завоевать золото в финале, выразив недовольство своей игрой. Подобные чувства выражает иelschfer Leon по длине. На другой приятной ноте,演出在屋子里 overly тщательно.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно