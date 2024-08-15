- Фрайбург собирается забрать Блуменберга из Вольфсбурга.

Футбольный клуб Бундеслиги СК Фрайбург подписал полузащитника Тессу Блюменберг. Игрок сборной U19 переходит из соперника по лиге ВФЛ Вольфсбург на Dreisam, как объявил спортивный клуб. Срок контракта с 19-летней Тессой не разглашается.

"Тessa приносит много качеств, которые могут помочь нашей игре. Теперь речь пойдет о постепенном приближении ее к уровню Бундеслиги и совместном дальнейшем развитии ее таланта", - сказала Биргит Бауэр-Шик, менеджер по женскому футболу СК.

Переход Тессы из ВФЛ Вольфсбург в СК Фрайбург является значительным шагом в футбольной Бундеслиге. Клуб заинтересован в использовании ее навыков и потенциальном облегчении будущих трансферов.

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