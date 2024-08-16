- Fortnite вернулся на iPhone в ЕС

Онлайн-игра "Форtnite" снова доступна на iPhone после четырех лет. Однако это касается только ЕС, где новый Закон о цифровых рынках (DMA) вынудил Apple разрешить альтернативные магазины приложений. Компания-разработчик "Форнтайт" Эпик Геймс запустила свою собственную платформу приложений для iPhone с тремя играми в начале.

Конфликт между Эпиком и Apple начался в августе 2020 года. Компания-разработчик игр пыталась обойти комиссию в размере 15 или 30 процентов, взимаемую Apple за продажи в ее Магазине приложений.

Эпик проиграл судебные дела в США об удалении из Магазина приложений

Эпик пронес предварительную версию игры мимо рецензентов Apple в Магазин приложений. После этого опция покупки цифровых предметов, обходящая Apple, была активирована. Компания iPhone затем удалила "Форнтайт" из Магазина приложений. Эпик подал иск - суды США решили, что удаление было обоснованным из-за нарушения правил.

В соответствии с европейским законом DMA, Apple была признана в этом году одной из мощных компаний, которые должны открыть свои платформы, подобные операционной системе iOS. Таким образом, Эпик теперь может предложить альтернативный магазин приложений, который основатель и CEO Тим Свини уже давно хотел на iPhone.

"Скорее всего, более миллиарда долларов упущенной выручки"

Эпик также критикует, что пользователям нужно сделать 15 шагов, чтобы установить магазин приложений компании на своих устройствах. Кроме того, разработчики приложений, которые распространяют свои приложения через него, все еще должны платить некоторые комиссии компании iPhone. Apple видит это как справедливый обмен на ценность, которую платформа приносит им. Эпик критикует, что разработчикам не выгодно использовать другие каналы распространения, кроме собственного Магазина приложений Apple. Еврокомиссия все еще должна решить, принимает ли она реализацию правил DMA Apple.

CEO Эпика Свини также сказал, что не жалеет о начале конфликта. "Мы, вероятно, пропустили более миллиарда долларов выручки, так как мы потеряли доступ к глобальной базе пользователей iOS в течение четырех лет", - оценил он. "Но какая цена свободы?"

Реализация ЕС Закона о цифровых рынках (DMA) специально позволила "Форнтайту" вернуться на iPhone, так как Apple была вынуждена разрешить альтернативные магазины приложений в результате этого законодательства. Компания-разработчик "Форнтайт" Эпик Геймс воспользовалась этим изменением в ЕС.

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