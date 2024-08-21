Ford внедряет значительные коррективы в своем подходе к электромобилям.

Ford недавно объявил, что меняет свою стратегию в отношении электромобилей в Северной Америке, расширяя спектр вариантов электрификации, таких как снижение цен и увеличение дальности хода.

Автопроизводитель отказался от своей стратегии по выпуску новой серии полностью электрических кроссоверов, вместо этого сделав ставку на гибридные модели, которые обычно предлагают меньшую емкость батареи, но больший общий запас хода вместе с бензиновым двигателем. Этот переход обойдется Ford минимум в $400 млн, так как им придется списать оборудование для производства заброшенных электрических кроссоверов. Общие затраты могут составить до $1,5 млрд.

Ford также заявил, что будет совершенствовать поставки батарей и повышать эффективность производства, чтобы снизить затраты. В будущем менее 30% ежегодных капитальных расходов компании будет направлено на чисто электрические автомобили, по сравнению с предыдущими 40%.

Ford отстает от Tesla в производстве электромобилей в США, но его сектор электромобилей растет. Ford F-150 Lightning является лучшим продающимся электрическим пикапом в США. Однако vehicles с гибридной технологией становятся все более популярными в США, что заставляет Ford приспосабливаться к текущим предпочтениям потребителей.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил: "Мы получили ценные знания как второй по величине бренд электромобилей в США о том, что хотят и ценят потребители, и что нужно сделать, чтобы конкурировать с лучшими в мире по доступной цене. Мы разработали стратегию, которая предлагает клиентам больше вариантов и использует наши сильные стороны".

Ford продолжит производство электромобилей, но более медленными темпами. Его следующий электромобиль - это электрический коммерческий фургон, который поступит в продажу в 2026 году, чтобы конкурировать с Rivian, чьи электрические фургоны популярны в США благодаря сотрудничеству с Amazon.

Затем Ford создаст то, что они называют "инновационным" электрическим пикапом, кодовое название "Проект T3". Они планируют выпустить этот пикап, оснащенный бидирекционной зарядкой (способной заряжать ваш дом во время отключения электроэнергии) и улучшенной аэродинамикой, во второй половине 2027 года, хотя первоначально планировалось выпустить его раньше, Ford ожидает снижения затрат на производство батарей к тому времени.

"Экономичный электромобиль начинается с доступной батареи", - заявил Фарли. "Если вы не конкурентоспособны по стоимости батареи, вы не конкурентоспособны".

Изменения в стратегии Ford в отношении электромобилей указывают на сдвиг в сторону большего количества гибридных моделей в бизнес-секторе, которые обычно предлагают больший общий запас хода. Несмотря на первоначальный убыток в $400 млн, Ford планирует направить менее 30% своих ежегодных капитальных расходов на чисто электрические автомобили, сосредоточившись на снижении затрат.

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