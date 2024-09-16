Ford S-Max: предлагает функциональность, моду и волнение в универсальной установке минивэна.

Грузовики часто считаются устаревшими, так как клиенты предпочитают модные SUV, но поклонники фургонов все еще могут найти то, что им нужно, на рынке подержанных автомобилей, в том числе и модные модели, такие как Ford S-Max.

Надежность

S-Max, который может весить до двух тонн в зависимости от спецификаций, в целом показывает хорошие результаты в основных проверках TÜV (HU) в категории подвески по сравнению со своими предшественниками. Подвеска, рулевое управление и пружины оси работают нормально. Однако инспекторы TÜV часто критикуют износ тормозных дисков. Кроме того, модели S-Max часто отмечаются проблемами с утечками масла и освещением.

Эстетика и интерьер

Ford удачно сочетал стиль и функциональность в S-Max. В отличие от большого MPV Galaxy, с которым он делит платформу с седаном Mondeo, S-Max имеет спортивный и стильный вид. С общей длиной 4,80 метра он предлагает достаточно места для пяти человек благодаря колесной базе 2,85 метра. Опциональные шестой и седьмой сиденья больше подходят для детей. Три равноразмерных индивидуальных сиденья во втором ряду можно независимо друг от друга скользить и складывать. Дополнительные сиденья в задней части можно спрятать в пол багажника, когда они не используются, образуя ровную поверхность для погрузки. Объем багажника для пятиместных вариантов составляет от 965 до 2020 литров, а для семиместных - от 282 до 2020 литров.

Ford обновил S-Max в 2019 году, среди прочего, с переработанным передним концом.

Двигатель и привод

Ford предлагал S-Max с четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями, а также с передним и полным приводом. Самый мощный двигатель - это 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 177 кВт/240 л.с., который нравился любителям спорта и был доступен до середины 2018 года. 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 118 кВт/160 л.с. (120 кВт/165 л.с. с 2018 года) более экономичен, чем 2,0-литровый двигатель, с расходом топлива от 6,5 до 7,4 литра (по сравнению со средним расходом 2,0-литрового двигателя 8 литров). Мощность передается на передние колеса через механическую коробку передач или шестиступенчатый автомат (240 л.с.).

2,0-литровый дизельный двигатель с воспламенением от сжатия предлагался в мощностях 88 кВт/120 л.с., 110 кВт/150 л.с. и 132 кВт/180 л.с. (140 кВт/190 л.с. с 2018 года) и потребляет в среднем от 5 до 6,3 литра в зависимости от варианта привода (передний или полный) и коробки передач (шестиступенчатая механическая коробка передач, шестиступенчатый DSG или восьмиступенчатый автомат). Би-Турбо с 154 кВт/210 л.с. (240 л.с. с 2018 года) был снят с производства осенью 2021 года, а также 190-сильный дизельный двигатель. С тех пор S-Max доступен только в полноценном гибридном варианте с системной выходной мощностью 190 л.с.

Комфорт и безопасность

S-Max предлагает внушительный набор комфортных опций. Базовая модель Trend оснащена приличным списком функций, а версии Titanium, ST-Line и Vignale оснащены стандартными роскошными удобствами. Функции, такие как кожа, светодиодные фары, интеграция смартфона, навигационная система, панорамная стеклянная крыша, 19-дюймовые колеса из легкого сплава и многое другое, превращают фургон в комфортный и стильный автомобиль. Многие помощники входят в стандартную комплектацию или доступны в качестве опции.

Теперь S-Max - не только функциональный, но и стильный и, в зависимости от выбора двигателя, спортивный вариант. Потенциальным покупателям рекомендуется профессионально осмотреть выбранную модель, чтобы избежать дорогостоящих сюрпризов. В настоящее время через mobile.de доступно около 1500 подержанных S-Max, начиная от около 9000 евро.

Несмотря на свою популярность, подержанные автомобили S-Max могут потребовать регулярного технического обслуживания из-за критики износа тормозных дисков и возможных утечек масла. Однако для тех, кто ищет стильный и практичный автомобиль, рынок подержанных автомобилей предлагает широкий выбор моделей S-Max, в том числе обновленные версии.

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