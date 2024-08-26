Ford Mondeo: доступная цена, большое пространство, подверженность техническим проблемам

Ford Mondeo, среднестатистическое предложение от Ford, является выгодным вариантом подержанного автомобиля. Однако, как потенциальный покупатель, вам стоит подумать о его истории обслуживания. Из-за широкого использования Mondeo часто подвергается высокому пробегу.

История Модели

С 2014 года пятая генерация этой среднестатистической модели из Кёльна представила фейслифтинг и гибридную версию. Производство пятой генерации завершилось в 2022 году, уступив место своему преемнику, шестой генерации, которая больше не продается как новый автомобиль.**

Кузов и Варианты

Пятая генерация Mondeo, произведенная Ford, появилась в виде хэтчбека, седана и в своем варианте station wagon, известном как Turnier.**

Размеры (по данным ADAC)

4.87-4.88 метров x 1.85 метров x 1.48-1.50 метров (Д x Ш x В)

Объем багажника: 550-1446 литров (хэтчбек), 383 литра (седан), 525-1630 литров (station wagon)

Преимущества

В отличие от своего предшественника, пятая генерация Mondeo показала значительные улучшения. Подвеска, как указано в "Auto Bild TÜV-Report 2024", получает высшие баллы во всех категориях во время техосмотра. Также низкие показатели статистики неисправностей у педалей и стояночного тормоза. В частности, отлично себя показали тормозные шланги и линии.**

Слабые стороны

Тормозные диски являются общей проблемой для Mondeo, на них часто видны признаки износа. Еще одной проблемой является потеря масла, которая затрагивает все годы производства. К сожалению, также плохо работают выхлопные системы.**

Поведение при поломках

Статистика ADAC показывает, что Mondeo имеет более высокую частоту поломок на дороге. Он находится в среднем или даже в нижнем сегменте в связанной статистике поломок.**

По данным ADAC, модели 2016 года страдают от проблем с генератором, модели 2019 года - от проблем с топливным насосом, а модели 2015-2017 и 2020-2021 годов - от проблем со стартерной батареей.**

Двигатели

Бензиновые двигатели (трех- и четырехцилиндровые, передний привод): 92 кВт/125 л.с. до 176 кВт/240 л.с.; Дизельные двигатели (четырехцилиндровые, передний и полный привод): 85 кВт/115 л.с. до 154 кВт/209 л.с.; Гибридные двигатели (четырехцилиндровый и электромотор, передний привод): 138 кВт/187 л.с.**

Сохранение стоимости по данным German Automobile Trust (DAT), со статистически ожидаемыми километрами - три примера цены

Mondeo Turnier 2.0 TDCi ST-Line AWD (6/2018); 110 кВт/150 л.с. (четырехцилиндровый); 124 000 километров; 15 302 евро

Mondeo 2.0 Hybrid Limousine (6/2017); 103 кВт/140 л.с. (четырехцилиндровый); 99 000 километров; 13 974 евро

Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Vignale AWD (6/2020); 140 кВт/190 л.с. (четырехцилиндровый); 87 000 километров; 23 064 евро

Несмотря на популярность Mondeo как вариант подержанного автомобиля, его высокий пробег может привести к проблемам с обслуживанием. На рынке подержанных автомобилей автомобили с бadge Ford Mondeo предлагают доступные цены для потенциальных покупателей.

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