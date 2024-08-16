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Федеральные земли ГерманииНовостиВеймар

Фонд Klassik: Строительство складов и мастерских

Для сохранения произведений искусства на века необходимо наличие благоприятных условий в ematen. Это особенно актуально для значительных графических коллекций Classic Stiftung Weimar.

 and  James Williams
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Улрике Лоренц является президентом Фонда классики Веймара. Фонд получает конструкцию для Graphic...
Улрике Лоренц является президентом Фонда классики Веймара. Фонд получает конструкцию для Graphic Collections

- Фонд Klassik: Строительство складов и мастерских

Фонд Классики «Веймар» стремится улучшить условия для своих Графических коллекций с помощью нового здания. Федеральное и земельное правительства вкладывают около 15,1 миллиона евро в это строительство для складских помещений и мастерских по реставрации, как объявил представитель после символической церемонии закладки фундамента. Здание будет напрямую примыкать к центральному музейному складу на севере Веймара и планируется завершить и ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Графические коллекции, насчитывающие около 230 000 произведений, представляют собой обзор европейской графики от 15-го до 21-го века, в том числе шедевры от ренессансного универсала Леонардо да Винчи до иконы поп-арта Энди Уорхола. Произведения из коллекции выставляются в музеях фонда и часто предоставляются в аренду для выставок в других музеях.

Помимо складских помещений с идеальными климатическими условиями и мастерских, в здании также будет размещена специальная лаборатория для анализа графических материалов и офисы. Фонд Классики «Веймар» стремится не только сохранить коллекцию для будущих поколений, но и установить новые стандарты в области климата в строительстве, подчеркнула президент Классической основы Ульрике Лоренц. Геотермальная система будет использоваться для обогрева и охлаждения, солнечные панели будут обеспечивать электроэнергией, а зеленая кровля будет снижать нагрев здания в жаркие дни.

Фонд Классики «Веймар», второй по величине культурный фонд в Германии, включает более 27 музеев, замков, исторических домов и парков.

Новое здание для Графических коллекций Классической основы, расположенное в Веймаре, будет напрямую примыкать к центральному музейному складу. Веймарский фонд, известный своими обширными Графическими коллекциями, вкладывает средства в этот проект при поддержке tanto federal как и земельных правительств.

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