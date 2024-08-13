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Федеральные земли ГерманииНовостиАгентство по оказанию помощи

Фонд готовит жалобу на закон о службах скорой помощи

Едва прошло две недели с вступления в силу нового закона об экстренных службах, как уже намечается спор в высших судах Германии. Violated ли страна основные права?

 and  Yaroslav Smith
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Ближайшее время планируется подать жалобу в Карлсруэ против закона о чрезвычайных службах земли...
Ближайшее время планируется подать жалобу в Карлсруэ против закона о чрезвычайных службах земли Баден-Вюртемберг

- Фонд готовит жалобу на закон о службах скорой помощи

Фонд Бьёрн Штегера намерен подать конституционную жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ против нового закона о службе спасения земли Баден-Вюртемберг. Ответственность и структуры в чрезвычайных ситуациях не достаточно четко определены и не соответствуют международным стандартам, объявила организация, базирующаяся в Виннендене.

По их мнению, государство не в полной мере выполняет свою обязанность по защите конституционных прав граждан. У граждан есть конституционное право на функционирующую систему службы спасения.

Пересмотренный закон о службе спасения был принят земельным парламентом в середине июля и вступил в силу 2 августа. В частности, он предусматривает, что спасатели должны прибыть на место происшествия в 95% случаев в течение 12 минут. Ранее закон устанавливал временной интервал от 10 до 15 минут для экстренных транспортных средств, но даже эта квота в 15 минут не была соблюдена во многих районах.

Президент фонда Пиер-Эник Штегер критикует тот факт, что согласно новому закону, только 80% больных инфарктом миокарда должны получить медицинскую помощь в течение необходимого медицинского времени в один час. "С таким законом люди умирают каждый день просто из-за юридических требований планирования", - сказал Штегер. "Против этого мы как фонд подадим конституционную жалобу, потому что это, безусловно, не соответствует конституционной обязанности государства по защите".

Фонд Бьёрн Штегера - это некоммерческая организация, работающая над проектами и инициативами по улучшению помощи и служб спасения в Германии. К их конституционной жалобе присоединились: Ассоциация юристов Юго-Западной Германии (AGSWN), Профессиональная ассоциация спасательных служб Германии (DBRD), сеть врачей скорой помощи HonMed eG и IG частных служб спасения Баден-Вюртемберг.

Фонд Бьёрн Штегера считает, что новый закон о службе спасения не соответствует международным стандартам помощи, не соблюдая основные права граждан. В попытке защитить эти права они планируют сотрудничать с другими организациями для подачи конституционной жалобы.

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