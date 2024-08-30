- Фон дер Лейен сталкивается с проблемами в достижении своей гендерной цели.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с препятствиями в достижении равного половому составу в своей новой команде из-за недостаточного сотрудничества со стороны стран-членов. Срок подачи номинаций подходит к концу в пятницу, и более половины стран выдвинули исключительно мужских кандидатов на пост в 27-членном Коллегии комиссаров, в том числе фон дер Ляйен и назначенный Высокий представитель по иностранным делам Кая Каллас. Если эта тенденция сохранится, новая комиссия может оказаться примерно на 2/3 мужской, так как среди нынешних 27 комиссаров 12 женщин.

32-тысячный персонал Еврокомиссии играет значительную роль в выдвижении новых законов ЕС и мониторинге реализации европейских договоров.

Обойдя немецкие ожидания

После своего переизбрания президент фон дер Ляйен призвала лидеров стран ЕС выдвинуть как мужчину, так и женщину на пост в комиссии, за исключением тех, кто выдвигает действующих комиссаров. Франция, Венгрия и Латвия выполнили это требование, выдвинув соответственно Тьери Бретона, Оливера Вархели и Валдиса Домбровскиса.

Дания, с другой стороны, объявила, что выдвинет своего министра развития сотрудничества, Дана Йоргенсена, в качестве своего комиссара ЕС, несмотря на критику за невыдвижение женского кандидата. Данию в комиссии представляла Маргрете Вестager в течение нескольких лет.

Достижение равного половому составу является сложной задачей

Фон дер Ляйен выражает разочарование действиями стран-членов, но она юридически не может навязать свою просьбу о равном половом составе. Евродоговор требует лишь от комиссии представлять "демографическое и географическое разнообразие Союза в целом", не упоминая явно о равенстве полов.

Выбор новых членов Еврокомиссии отмечает завершение процесса заполнения основных политических постов после европейских выборов в июне. Фон дер Ляйен была переизбрана лидерами стран ЕС на второй срок в качестве президента и впоследствии избрана Европарламентом. Теперь она ждет номинаций правительств на посты комиссаров и позже распределит портфели между ними.

Несмотря на свои ограничения, фон дер Ляйен все еще может повлиять на процесс, оказывая давление на страны-членов для выдвижения женских кандидатов. Хотя комиссары должны действовать независимо от политики своих стран, правительства обычно заинтересованы в получении престижных позиций для своих кандидатов. Комиссары, отвечающие за финансы, экономику и конкуренцию, имеют значительное влияние.

"Times of Malta" сообщила на этой неделе, что фон дер Ляйен предложила переизбрать комиссара Мальты Хелену Далли вместо главного помощника бывшего премьер-министра Гленна Микалеффа в обмен на более привлекательный портфель. Фон дер Ляйен воздерживается от комментариев по текущему процессу выбора в настоящее время, а ее представители лишь подтверждают свои беседы с номинантами и планируемое распределение задач к 11 сентября. Это будет первый раз, когда будут комиссары по таким темам, как оборона и жилье.

Итальянский эксперт по праву ЕС Альберто Алеммано предостерегает, что в основном мужская комиссия может подорвать авторитет фон дер Ляйен как президента Еврокомиссии. Он призывает ее выразить недовольство национальным столицам и потребовать немедленного повторного представления списков кандидатов, чтобы минимизировать возможный ущерб своей репутации и репутации ЕС. Бездействие может привести к отказу Европарламентом слабых мужских кандидатов, вынуждая их страны-нominators искать альтернативы, что может отложить начало нового срока комиссии, запланированного на 1 ноября, всего за несколько дней до президентских выборов в США.

Хотя Германия и некоторые другие страны ЕС последовали просьбе Урсулы фон дер Ляйен выдвинуть как мужчин, так и женщин, несколько стран, таких как Дания, выдвинули только мужчин. Это может привести к тому, что новая комиссия будет в основном мужской, что может подорвать авторитет фон дер Ляйен как президента Еврокомиссии.

Хотя Евродоговор не требует явно равенства полов при назначении комиссаров, представительство женщин в Еврокомиссии существенно ниже половины, что может не позволить достичь равного половому составу, которого добивается фон дер Ляйен.

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