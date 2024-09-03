Фон дер Ляйен выразила заинтересованность в назначении доверенных советников Мелони вице-президентами в Комиссии ЕС.

Впервые в истории политическая фигура, вызывающая споры, готова занять значительную экономическую позицию в ЕК. Брюссельское истеблишмент не подтвердил этот отчет. Они намекают на текущий процесс формирования новой комиссии, которая, как ожидается, будет работать до 2029 года.

Во время европейских выборов фон дер Ляйен подверглась жесткой критике за осуждение "экстремистов" без явного отказа от сотрудничества с партиями, находящимися правее ХДС и ХСС. Социал-демократы, либералы и зеленые осудили фон дер Ляйен за отсутствие дистанции, в частности, по отношению к Мелони.

Фон дер Ляйен представит свой план персонала лидерам парламентских групп в Европарламенте в следующую среду. В ближайшие недели они будут изучать и утвердят будущих комиссаров.

Конroversia может возникнуть вокруг назначения Фито, несмотря на его репутацию прагматика и непротестанта. История показывает, что парламент успешно заменял нежелательных кандидатов, хотя он может только формально утвердить или отклонить комиссию в целом.

Назначение Фито в качестве лидера европейской помощи при коронавирусе может быть рискованным, учитывая, что Италия является основным бенефициаром огромного фонда восстановления. Администрация Мелони может получить до 194 миллиардов евро из Брюсселя, но должна выполнить определенные условия, такие как запланированные проекты по водороду. В понедельник Европейский суд аудиторов осудил задержки в распределении помощи и предупредил о незавершенных проектах в странах, подобных Италии, что может привести к потере высоких субсидий.

По данным "Мир", фон дер Ляйен может назначить четырех дополнительных исполнительных вице-президентов вместе с Фито: Кая Каллас, назначенный новый главный дипломат ЕС и бывший премьер-министр Эстонии, будет курировать расширение ЕС и восстановление Украины. Валдис Домбровскис, нынешний латышский торговый комиссар, предположительно, возглавит расширение ЕС и восстановление Украины. Тереза Рибера Родригес, нынешний испанский министр окружающей среды, предположительно, будет управлять социальным, экологическим и цифровым переходом в Брюсселе. Тьерри Бретон, нынешний французский commissioner по внутреннему рынку, предположительно, возглавит промышленность и "стратегическую автономию". Этот портфель является приоритетом для президента Франции Эммануэля Макрона, который хочет сделать ЕС более самодостаточным от Китая и США.

Критика "Комиссии фон дер Ляйен II" исходит и из другого источника: фон дер Ляйен стремилась иметь столько же женщин, сколько и мужчин в своем кабинете. Однако государства-члены не выполнили ее пожелание. В настоящее время есть 17 мужчин и 10 женщин, включая фон дер Ляйен, что приведет к менее благоприятному квоте полов по сравнению с ее первым пятилетним сроком.

АфД, или "Альтернатива для Германии", выразила неодобрение комиссии фон дер Ляйен, ссылаясь на ее предполагаемое отсутствие дистанции по отношению к партиям, находящимся правее ХДС и ХСС. Назначение Фито, итальянского политика с связями с правыми, в ЕК вызвалоdebate, с сомнениями в том, действительно ли он разделяет принципы комиссии.

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