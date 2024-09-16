Фленсбург столкнулся с неминуемым падением, а ведущие команды продвинулись дальше.

Фленсбург-Хандевитт, действующие чемпионы Бундеслиги по гандболу, начали сезон с впечатляющей демонстрацией голевой мощи. Несмотря на два разочаровывающих поражения в Лиге чемпионов, лучшая пара сезона показала силу.

В своих первых матчах чемпионы лиги SG Flensburg-Handewitt разгромили HC Erlangen со счетом 42:28 и быстро последовали за этим победой 39:25 над TVB Stuttgart. Эти победы упрочили их лидерство в лиге с идеальным рекордом 4-0 и лучшей разницей голов. "Наша игра была сосредоточена, особенно в первой половине", - сказал капитан команды Йоханнес Голла.

SC Magdeburg, прошлогодние чемпионы и обладатели кубка, также продемонстрировали свою силу в победе 32:26 над HSV Hamburg. Несмотря на трудности в начале и отставание 1:4, серия из 5 голов позволила им выйти вперед и удержать его до перерыва. Поражение от венгерской команды Pick Szeged в матче-открытии Лиги чемпионов, казалось, не повлияло на их выступление, так как они набрали 4 очка и продолжили свой путь.

Догоняя элиту

Победители сезона, Магдебург, возглавляемые левым полусредним Маттиасом Муше, который набрал впечатляющие 9 голов, укрепили свое лидерство после перерыва. С важным стартом 4-0, центрбек Гисли Кристьянссон сказал: "Отлично начать сезон с четырех очков. Наш следующий матч против THW Kiel станет первой топ-игрой сезона".

Фючсе Берлин столкнулись с более сложным соперником в лице SC DHfK Leipzig, но в итоге победили 37:32. Мирный гандболист года Матиас Гидсель возглавил счет для столичного клуба, забив 8 голов, в то время как молодой талант Тим Фрихофер продолжал впечатлять как надежный завершитель, забив 7 голов. Как и Магдебург, Фючсе Берлин также потерпели близкое поражение в матче-открытии группового этапа Лиги чемпионов.

В своих последующих матчах Фючсе Берлин смогли преодолеть свой провал в Лиге чемпионов, также записав идеальный старт 4-0 в Бундеслиге. Их следующий соперник, SC DHB, представлял собой серьезное испытание, но Берлин победил с минимальным счетом 37:32.

После своего поражения в Лиге чемпионов SC DHB усердно работали над улучшением своей формы в лиге. Несмотря на трудное поражение от Фючсе Берлин, они продемонстрировали стойкость и будут стремиться построить на этом выступление в предстоящих матчах.

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