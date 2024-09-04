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Фленсбург-Хандевитт вытащил Новака из соперничества с клубом Ветцларом в лиге.

В pihakходный уик-энд обозначает начало конкурентных матчей для команд Bundesliga по гандболу. Фленсбургерыпредстaвляют свою дебютную встречу с соперниками по лиге из Вецлара. К сожалению, словенский талант Новак не появится до следующего сезона.

 and  Michael Bootcampf
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- Фленсбург-Хандевитт вытащил Новака из соперничества с клубом Ветцларом в лиге.

Команда Фленсбург-Хандевитт объявила о переходе перед началом сезона в немецкой бундеслиге по гандболу. Словенский национальный игрок Доминек Новак, ныне выступающий за команду лиги ХСГ Вецлар, присоединится к северогерманцам на сезон 2025-2026.

26-летний правый полусредний подписал двухлетний контракт до 2027 года с командой. В прошлом сезоне Новак забил 183 гола за Вецлар, став лучшим бомбардиром команды.

Менеджер команды Фленсбург, Хольгер Гландорф, выразил свой энтузиазм по поводу Новака, сказав: "С Доминеком мы подписали игрока с огромным потенциалом и международным опытом". В результате контракты Яхана Хансена и Акселя Хоргена не будут продлены. В эту пятницу в 8:00 по центральноевропейскому времени Фленсбург примет ХК Эрланген на своем поле, чтобы отметить начало сезона.

Команда Фленсбург-Хандевитт объявила, что к их составу на предстоящий сезон будет добавлен Доминек Новак. Этот новый игрок заменит Яхана Хансена и Акселя Хоргена, чьи контракты не будут продлены.

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