Флавор Флав поддерживает паралимпийца в финансировании семьи, чтобы увидеть его события в Париже

Несколько недель назад, Мейхью разместил запрос на GoFundMe в своих социальных сетях, прося $10 000 для поддержки поездки своих родителей на Паралимпийские игры 2024 года в Париж.

Флаво Флав, известный тем, что подбадривает американские команды по водному поло на Олимпийских играх, поделился постом Мейхью в X в среду, прокомментировав: "Подумайте о том, чтобы посвятить 18 лет своему ребенку, посещать каждую тренировку и матч, работать на двух-трех работах, чтобы покрыть расходы на оборудование, и в итоге не увидеть, как они соревнуются в самом важном матче своей жизни".

Вскоре Мейхью достиг своей цели, благодаря доброте Флава и его сторонников.

Париж станет вторым участием Мейхью в Паралимпиаде, но к сожалению, его родители и другие зрители не смогли присутствовать, когда он соревновался в Токио.

В GoFundMe Мейхью упомянул, что его родители никогда не имели возможности увидеть его соревнующегося на международном уровне. Но на самой большой сцене в Париже они наконец-то смогут это сделать. Один из доноров даже поделился, что он и его сын, ребенок-гемиплегик с параличом одной стороны тела, будут смотреть Игры.

Мейхью страдает церебральным параличом и завоевал золотые медали в забегах на 100 м и 200 м в категории T37, а также в смешанной эстафете 4x100 м и серебряную медаль в забеге на 400 м в категории T37 на Играх в Токио.

Флаво Флав выразил благодарность за небольшие пожертвования в твите на следующий день, сказав: "Я вижу, как многие из вас жертвуют по $5, и меня это действительно трогает. Все вместе это складывается и имеет большое значение".

Затем Флав помог американской метательнице диска Веронике Фрейли покрыть расходы на аренду во время Олимпийских игр в Париже, после того как она поделилась своими финансовыми трудностями в X.

Кроме того, рэпер Public Enemy недавно помог американской гимнастке Джордан Чайлз получить personnalный бронзовый настенный часовой механизм после того, как она лишилась своей бронзовой медали из-за решения Международного олимпийского комитета.

Родители Мейхью рады снова увидеть его соревнующимся в спорте, особенно на Паралимпийских играх в Париже, благодаря щедрым пожертвованиям. Поддержка Флаво Флава и доброта других людей позволили родителям Мейхью наконец-то присутствовать на международном спортивном событии, где их сын блистает.

Читайте также: