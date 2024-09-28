ФК "Шалке" стремится к спокойствию.

Шальке 04 смог завершить свою бурную неделю на позитивной ноте, одержав напряженную победу над Преussen Münster. После увольнения Карела Герарса в начале недели, второй дивизион, хронически находящийся в кризисе, победил 2:1 (0:0) под руководством временного тренера Якоба Фимпеля. В то время как ведется поиск нового постоянного тренера и ходят слухи о возможном возвращении Рауля, Королевские синие наконец-то получили кратковременное облегчение от спортивных потрясений в Гельзенкирхене.

Муса Силья (67/74) выступил на первый план и спас день для Шальке, после пяти подряд матчей без побед. Благодаря этой победе, Королевские синие заработали свои первые три очка с момента победы над Эйнгештрайх Брауншвейг (5:1), поднявшись с 16-го места в зоне вылета на 12-е в 2-й Бундеслиге. После перерыва они продемонстрировали решительность, вернувшись после гола Преussen, забитого Хараламбосом Макридисом (53).

Теперь у Фимпеля есть возможность закрепиться на позиции тренера Шальке до предстоящего перерыва на матчи сборных против Герты БСК. Временно повышенный до тренера U23, он может стать планом Б, если Рауль решит не присоединяться к команде. При долге клуба в 168 миллионов евро, Фимпель может оказаться наиболее экономически целесообразным вариантом.

Гости были вынуждены выдержать раннее давление со стороны Преussen. Лишь после нескольких нереализованных моментов хозяев их оборона начала успокаиваться. Через неделю после своего катастрофического матча против Дармштадта 98 (3:5), Преussen часто промахивались при атаках. К счастью для них, гол Йоэля Гродовски был отменен из-за офсайда всего за несколько минут до перерыва (32).

Тем не менее, вскоре после перерыва Макридис воспользовался ошибкой в обороне Шальке. Хозяева оставались на атаке, пока Шальке не сравнял счет благодаря Силье после неудачного спасения от Йоханнеса Шенка. Вскоре после этого Силья головой направил отскок от хозяев в ворота, закрепив преимущество.

В разгар своих финансовых трудностей, с долгом в 168 миллионов евро, временный тренер Шальке Якоб Фимпель может оказаться экономически целесообразным вариантом, если Рауль решит не присоединяться к команде. После своей победы Шальке 04 поднялся во Второй футбольной лиге, покинув 16-е место в зоне вылета и заняв 12-е место.

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