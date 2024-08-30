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СпортНовости1. ФК Хайденхайм

ФК Хайденхайм продолжает свой европейский чемпионат с неуступчивой жестокостью.

 and  Carmen Simpson
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ФК Хайденхайм продолжает свой европейский чемпионат с неуступчивой жестокостью.

1. Хайденхайм гарантировал себе место в групповом этапе Лиги конференций. В ответном матче плей-офф против Хакена, швабы бились до конца и забили два поздних гола. "Это огромное достижение для нас", - сказал председатель клуба.

Европейское приключение Хайденхайма продолжается с двумя поздними, невероятными голами: под руководством главного тренера Франка Шмидта команда воспользовалась уникальным шансом и сенсационно пробилась в групповой этап Лиги конференций, обыграв БК Хакен 3-2 (1-0) во втором матче плей-офф. Команде Бундеслиги удалось победить со счетом 2-1 в первом матче в Швеции.

"Это огромное достижение для нас", - сказал председатель клуба Хольгер Санвальд: "Это настоящий прорыв для нашего клуба. Мы просто можем праздновать. Завтра мы могли бы отправиться в Монако на жеребьевку, это невероятно".

"А потом мы завоюем Европу"

Молодой Пауль Ваннер (84.) и Матиас Хонсак (90.+2) забили решающие и невероятные поздние голы за ФК, которые вели в счете благодаря голу Марвина Пиринга (30.). Зейдан Инусса (59.) и Джереми АгбонIFO (79.) перевернули игру в пользу гостей из Гётеборга. Теперь ФКХ ждет жеребьевки нового группового этапа с 36 командами, которая состоится в понедельник. Среди них будут большие европейские клубы, которые ждут небольшой клуб из Остальба. Успех прошлого сезона, когда клуб занял восьмое место, уже принес около четырех миллионов евро. Вокруг замка царило невероятное возбуждение даже перед первым домашним матчем клуба в истории Лиги чемпионов. "А потом мы завоюем Европу", - гласило огромное красное и синее полотнище на полностью заполненном стадионе "Войт", вмещающем 15 000 зрителей.

Хладнокровно воспользовались шансом при первой возможности

Шмидт сделал восемь замен в команде после победы со счетом 2-0 над новичками Санкт-Паули в стартовом матче Бундеслиги. ФКХ initially struggled due to the rotation, but Häcken also couldn't create any major chances against the determined Heidenheim side. The FCH showed ice-cold efficiency, however, with Sirlord Conteh setting up Marvin Pieringer's powerful finish for the opener. Mikkel Kaufmann then hit the bar with a header. Until the break, the FCH had everything under control. After the restart, however, they showed weakness in defense, allowing Inoussa to score on the third opportunity. Häcken pressed, the FCH wobbled, and the game became increasingly intense and exciting until the end.

После исторической победы главный тренер Шмидт не считает жеребьевку приоритетной задачей: "У нас тренировка. Подготовка к матчу против Аугсбурга в воскресенье важнее. Жеребьевка все еще будет там после тренировки". Фанаты хотели бы увидеть "Челси", добавил он, "но я даже не знаю, кто там будет". Лондонский бывший победитель Лиги чемпионов среди 36 команд, наряду с такими командами, как Бетис Севилья. Хайденхайм, который уже заработал около четырех миллионов евро в виде премий УЕФА, встретится с шестью разными соперниками начиная с октября 3.***.

Европейское приключение ФК Хайденхайм продолжается с новой славой, так как они забивают два поздних гола против БК Хакен в плей-офф Лиги конференций. Под руководством главного тренера Франка Шмидта 1.ФК Хайденхайм совершает сенсационный камбэк, выходя в групповой этап с общим счетом 3-2.

Подготовка к следующему матчу Бундеслиги против Аугсбурга является приоритетом для тренера Хайденхайма после исторической победы в плей-офф Лиги конференций, но жеребьевка группового этапа против других европейских гигантов ждет с нетерпением, и многие фанаты надеются на матч против известных команд, таких как Челси и Бетис Севилья.

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