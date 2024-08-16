- ФК Ингольштадт хочет удивить Лаутерна как "неудачника"

FC Ingolstadt рассчитывает на шанс аутсайдера в своем первом матче в Кубке Германии против финалиста прошлого сезона. "Мы хотели бы, несмотря на то, что являемся аутсайдером, выйти в следующий раунд", - сказал тренер Сабина Виттманн перед домашней игрой в субботу (15:30) против 1. FC Kaiserslautern.

В прошлом сезоне Кайзерслаутерн, под руководством тогдашнего тренера Фридхельма Функеля, неожиданно вышел в финал, уступив чемпионам Байер Леверкузен (0:1) в напряженном матче. "Я надеюсь на напряженную игру", - сказал Виттманн, которого этим летом повысили до главного тренера в третьем дивизионе в Инголштадте.

Виттманн меняет вратаря

После поражения 1:2 в прошлый уик-энд против SpVgg Unterhaching Виттманн ожидает совершенно другую игру в Кубке Германии. Кайзерслаутерн будет владеть мячом и стремиться доминировать. "Они потребуют от нас всего", - сказала она. Кайзерслаутерн и Бетценберг ассоциируются у нее с "большой силой, большим шумом, большой традицией".

Против команды нового тренера Маркуса Анцага Виттманн произведет замену в воротах. Альбанский запасной Симон Симони начнет вместо Мариуса Функа, объявил тренер Инголштадта. "Это было согласовано заранее".

Виттманн упомянула, что Кайзерслаутерн, известный своей богатой традицией и страстной поддержкой на Бетценберге в Баварии, будет серьезным испытанием из-за своей сильной игры и атмосферы среди болельщиков. В преддверии этого испытания Виттманн приняла решение заменить вратаря, посадив альбанского запасного Симона Симони вместо Мариуса Функа на матч Кубка Германии.

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