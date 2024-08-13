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СпортНовостиФК "Бавария"

ФК "Бавария" выигрывает общий тест на Кубок ФФБ

 and  Wendy Allen
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Жоау Паlinieno (л.) из ФК Байерн и Махамаду Диарра (вр.) из ВСГ Тироль борются за мяч
Жоау Паlinieno (л.) из ФК Байерн и Махамаду Диарра (вр.) из ВСГ Тироль борются за мяч

ФК "Бавария" выигрывает общий тест на Кубок ФФБ

Это генеральная репетиция перед первым официальным матчем нового сезона: "Бавария" играет против "Вольфсберга". Почти 10 000 зрителей наблюдают в Унтерхахинге, как Хarry Кейн и Жоао Пальинья забивают голы. Между тем, другие звезды "Баварии" раздают автографы.

С Хари Кейном и Жоао Пальиньей в стартовом составе "Бавария" выиграла свою генеральную репетицию перед началом официальных матчей. За три дня до матча первого раунда Кубка Германии против дебютанта второй лиги "Ульм 1846" в пятницу (20:45) доминирующий немецкий футбольный рекордсмен "Бавария" обыграла австрийскую команду "Вольфсберг" со счетом 3:0 (1:0) перед 9531 зрителями в Унтерхахинге.

Кейн открыл счет в третьей минуте, забив после рикошета. Жоао Пальинья, перешедший из "Фулхэма" якобы за около 46 миллионов евро, забил гол после удара головой на 48-й минуте, сразу после перерыва. В 50-й минуте Стефан Шкрбо ударил по перекладине ворот "Баварии", упустив возможность отыграть один гол. Габриэль Видовіч закрепил победу в 80-й минуте. Однако команда, тренируемая Винсентом Компани, столкнется с более серьезным испытанием против "Ульма" в первом раунде Кубка. "Это матч на вылет, мы ждем его с нетерпением", - сказал спортивный директор Кристоф Фройнд.

Компани дал шанс начать игру четырем молодым игрокам, в том числе 18-летнему Адаму Азнау. Регулярные игроки, такие как Йoshua Киммих, Серж Гнабри и Александар Павлович, не были в составе, но сидели на скамейке запасных в гражданской одежде, раздавая автографы. В перерыве Компани выпустил на поле еще троих молодых игроков вместо Кейна, Кингсли Комана и Альфонсо Дэвиса.

Другие профессионалы "Баварии" не участвовали в матче. Маттиас де Лигт и Нуссар Мазрауи, якобы на грани перехода в "Манчестер Юнайтед", не были включены в состав, как и Леон Горецка, который также считается трансферной целью. Немецкий международный игрок пропустил матч из-за травмы тазобедренного сустава, но смог тренироваться в течение дня.

Рефери вернулся. Феликс Брых, 49 лет, обслуживал свой первый матч после травмы крестообразных связок, полученной в ноябре 2021 года. Житель Мюнхена также планирует судить матчи Бундеслиги в этом сезоне.

После убедительной победы со счетом 3:0 над "Вольфсбергом" ФК "Бавария" Мюнхен готовится к первому официальному матчу против "Ульм 1846" в Кубке Германии. Несмотря на отсутствие некоторых звездных игроков, резервная команда "Баварии", в том числе новый подписание Жоао Пальинья, произвела впечатление на предсезонном матче.

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