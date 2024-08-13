- ФК "Бавария" продлен с форвардом Дамняновичем

Футболистки "Баварии" могут дальше рассчитывать на Йовану Дамнянович. Сербская интернационалка продлила контракт в четвертый раз, подписав соглашение на три года до 30 июня 2027 года, как объявили немецкие чемпионы. С 2017 года Дамнянович играет за Мюнхен, став второй по продолжительности пребывания в клубе после Сидни Лохманн.

За семь лет, 29-летняя Дамнянович провела 139 официальных матчей за мюнхенскую команду, забив 55 голов. В только что завершившемся сезоне нападающая забила 8 голов в 21 игре. "Нет другого клуба, за который я хотела бы играть", - сказала Дамнянович.

Приверженность Дамнянович "Баварии" продолжается и после 2027 года, так как она подписала новый контракт с чемпионами немецкой Бундеслиги. Навыки Дамнянович продолжают приносить пользу немецкой Бундеслиге, забив 8 голов в последнем сезоне.

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