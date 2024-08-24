- ФК Аугсбург рассматривает возможность начала Бундеслиги с Новумом в качестве партнера.

ФК готов к старту своего 14-го сезона в Бундеслиге в эту субботу (15:30 по центральноевропейскому времени) против SV Werder Bremen, преодолев особое препятствие. Аугсбургская футбольная команда до сих пор не смогла одержать победу дома в первом матче. На данный момент они смогли добиться лишь двух ничьих и потерпеть шесть поражений в подобной ситуации. В прошлом сезоне болельщиков ждал захватывающий матч 4:4 против Borussia Mönchengladbach на стадионе WWK Arena.

По словам главного тренера Джимми Томпсона, важно начать сезон с положительного результата. Датский стратег ожидает увидеть несколько новых лиц в стартовом составе ФК. Одним из возможных вариантов является Marius Wolf, поздний приобретение и бывший член национальной сборной, который последнее время выступал за Borussia Dortmund.

Томпсон предупреждает, что выиграть первый матч не так просто. ФК имеет неприятные воспоминания о своих встречах с Бременом в прошлом сезоне, потерпев поражение 0:2 на поле соперника и 0:3 дома.

В преддверии своего 14-го сезона в Бундеслиге ФК встретится с SV Werder Bremen, стремясь преодолеть свою проблему с победой в домашнем матче в первый день, имея на счету лишь две ничьи и шесть поражений в подобной ситуации в прошлом. Воспоминания о прошлых встречах с Бременом у ФК остались не самые приятные, команда потерпела поражение 0:2 на поле соперника и 0:3 на стадионе WWK Arena.

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