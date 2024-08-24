Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

ФК Аугсбург рассматривает возможность начала Бундеслиги с Новумом в качестве партнера.

Авгубург проводит свой 14-й сезон в Бундеслиге, стремясь достичь цели, которой еще не добивался. Эта задача будет поставлена в матче против Вердера в родных стенах.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- ФК Аугсбург рассматривает возможность начала Бундеслиги с Новумом в качестве партнера.

ФК готов к старту своего 14-го сезона в Бундеслиге в эту субботу (15:30 по центральноевропейскому времени) против SV Werder Bremen, преодолев особое препятствие. Аугсбургская футбольная команда до сих пор не смогла одержать победу дома в первом матче. На данный момент они смогли добиться лишь двух ничьих и потерпеть шесть поражений в подобной ситуации. В прошлом сезоне болельщиков ждал захватывающий матч 4:4 против Borussia Mönchengladbach на стадионе WWK Arena.

По словам главного тренера Джимми Томпсона, важно начать сезон с положительного результата. Датский стратег ожидает увидеть несколько новых лиц в стартовом составе ФК. Одним из возможных вариантов является Marius Wolf, поздний приобретение и бывший член национальной сборной, который последнее время выступал за Borussia Dortmund.

Томпсон предупреждает, что выиграть первый матч не так просто. ФК имеет неприятные воспоминания о своих встречах с Бременом в прошлом сезоне, потерпев поражение 0:2 на поле соперника и 0:3 дома.

В преддверии своего 14-го сезона в Бундеслиге ФК встретится с SV Werder Bremen, стремясь преодолеть свою проблему с победой в домашнем матче в первый день, имея на счету лишь две ничьи и шесть поражений в подобной ситуации в прошлом. Воспоминания о прошлых встречах с Бременом у ФК остались не самые приятные, команда потерпела поражение 0:2 на поле соперника и 0:3 на стадионе WWK Arena.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Вагнер требует 20% премии, наряду с дополнительным X, за поддержку от партии зеленых.

На выборах в ландтаг Гессена Зеленые потерпели поражение по итогам голосования. Тем не менее, лидер партии сохраняет оптимизм и делится своим видением нелегальной иммиграции.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Председатель фракции ХДС в бундестаге Кох выразил надежду на высокую явку избирателей на выборах на...
Федеральные земли Германии

Кох стремится оказать влияние на выборы на востоке, подобно тому, как он оказывает влияние на политический ландшафт Франции.

Близятся выборы в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Глава фракции ХДС в Шлезвиг-Гольштейне, учитывая влияние радикальных групп, ожидает значительную явку избирателей и сильную поддержку ХДС.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Манчестер Нойер принял решение уйти из состава сборной Германии по футболу.
Спорт

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде

Мануэль Нойер пишет сердечное послание немецкой футбольной команде С уходом Мануэля Нойера из национальной футбольной сборной Германии официально заканчивается эпоха. В прощальном письме он объясняет причины своего решения, и возраст был одним из главных факторов. Написав на "The Players' Tribune", Нойер признается, что это не в его

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Почему музеи в Ростoque, включая Зал искусств, оставались закрытыми в течение длительного времени...
Федеральные земли Германии

Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19.

- Директор галереи искусств выступает за принятие строгих мер против COVID-19. Во время распространения вируса COVID-19 управление художественными галереями и музеями было неправильно обработано и обсуждено, считает Йёрг-Уве Неumann, директор Ростокской Kunsthalle. Неumann заявил в интервью немецкому агентству печати: "COVID-19 принес много боли и страданий, и обращение с музеями

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.
Федеральные земли Германии

Финансовый институт Fegebank предупреждает о недопущении преждевременного создания партнерства.

Катарина Файгебанк, являясь вторым мэром Гамбурга, собирается выставить свою кандидатуру в выборы следующего года против действующего главы города Петра Тшент-Baschera. В отношении политических деклараций она придерживается осторожной позиции.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Предложения по телевидению в субботу
Культура

Предложения по телевидению в субботу

- Предложения по телевидению в субботу 20:15, ARD, Алмен и загадка кои, Детективная драма Иоганн Фридрих Алмен, которого играет Хайно Ферч, планирует отдохнуть на Тенерифе в компании своего верного слуги Карлоса, которого играет Самуэль Финци. Несмотря на скромный бюджет и большие налоговые обязательства, Алмен получает приглашение от своего друга

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно