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Федеральные земли ГерманииНовостиФК Аугсбург

ФК Аугсбург не испытывает новизны лиги и критикует судей.

 and  John Stellmacher
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- ФК Аугсбург не испытывает новизны лиги и критикует судей.

После окончания матча игроки Аугсбурга и Бремена остались на поле, видимо, оглушенные. Зрители вначале колебались с выражением своих мыслей, слишком истощенные из-за ничьи 2:2 (1:1) при жаркой температуре 30 градусов. Этот результат оказалось сложно принять для обеих команд. Позже Элис Рехбечяй из Аугсбурга описал ситуацию как "смешанную", забив впечатляющий гол с 25 метров, сравняв счет 1:1.

На данный момент Аугсбург не может одержать домашнюю победу в своем 14-м сезоне Бундеслиги, несмотря на впечатляющий дальний удар Рехбечяя (16-я минута) и дебютный гол нового, грозного форварда Самуэля Эссенде (35-я минута). Несмотря на их усилия, они не смогли одержать победу в конце.

"Торуп: 'Мы потеряли два очка'"

Тренер Джесс Торуп позже раскритиковал судью Сашу Штегеманна за упущенную возможность. "Мы потеряли два очка", - сокрушался Торуп. "К сожалению, мы не заслужили победу из-за спорного решения судьи".

Во время 77-й минуты мяч ударился о руку защитника Вередер Бремена Антонио Юнга во время кросса Аугсбурга слева. Однако два игрока Аугсбурга не смогли воспользоваться этой возможностью. "Это явная рука, пенальти. Все ясно!" - сказал CEO Аугсбурга Михаэль Штроль, который поговорил с Штегеманном после матча. "Он воспринял это как естественное движение", - сказал Штроль о их разговоре. В результате игра осталась ничьей 2:2.

Бремен повел в матче перед 30 660 зрителями на заполненном стадионе WWK Arena благодаря голу Феликса Агу (12-я минута) и сравнял счет во втором тайме благодаря голу замены Юстина Нджинмаха (58-я минута). "Мы довольны одним очком", - сказал Агу. "В целом, это кажется довольно равным", - резюмировал Вайсер.

Вар помешал второму голу Эссенде, который мог бы дать Аугсбургу преимущество 3:2.

Вередер также воспользовался спорным решением пенальти и до этого. Второй потенциальный гол Эссенде, который мог бы вывести Аугсбург вперед 3:2 (69-я минута), был отменен после проверки Вар из-за подозрения на игру рукой.

Торуп включил четырех новых игроков в свой стартовый состав, каждый из которых показал разные выступления. Хорватский национальный вратарь Недилько Лабровіч вначале испытывал трудности, не смог удержать удар Агу под острым углом и пропустил второй гол. Однако позже он продемонстрировал отличную реакцию, предотвратив преимущество 2:3 Марвина Дюкша (72-я минута).

Дебютант Бундеслиги Эссенде показал многообещающую игру. 1.92м, 92 кг форвард из второго дивизиона Португалии использовал свои навыки игры головой, чтобы забить гол, выведя Аугсбург вперед 2:1 после кросса Тима Брайтхаупа. Эссенде, заменивший уходящего форварда Эрмедина Демировича, хорошо сочетался с трудолюбивым форвардом Филиппом Тицем.

На 16-й минуте матча дебютный гол новичка Самуэля Эссенде, который помог ФК Аугсбург сравнять счет 1:1 против Вередера Бремена, был забит с помощью Тима Брайтхаупа. Несмотря на их усилия и впечатляющий дальний удар Рехбечяя, Аугсбург не смог одержать домашнюю победу в своем 14-м сезоне Бундеслиги.

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