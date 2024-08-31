- ФК Аугсбург набирает в свою команду полузащитника Клода-Моуриса.

FC Augsburg продолжает делать заголовки на трансферном рынке, подписав атакующего полузащитника Алексиса Клода-Мориса. Бундеслига раскрыла, что 26-летний француз подписал контракт до 30 июня 2027 года. Его последний контракт с ОГК Ниццей истек.

Клод-Морис может похвастаться солидным послужным списком из 102 матчей во французской высшей лиге, забив 10 голов и сделав 11 голевых передач. Он ценный актив в атакующей полузащите, способный заменить Арне Энгельса, который недавно присоединился к "Селтику" Глазго.

"Я в расцвете сил и хочу внести свой вклад в команду, показывая сильные выступления, идеально забивая и ассистируя, чтобы гарантировать успешный сезон", - сказал бывший французский юношеский интернационал Клод-Морис.

"Алексис приносит богатый опыт из французской высшей лиги и ее юношеских команд. Он универсален в атаке. Своей техникой, ловкостью и изобретательностью он должен существенно усилить нашу атакующую игру, особенно в решающей финальной трети", - сказал спортивный директор Маринко Юрендич.

В последние дни трансферного окна Аугсбург уже подписал полузащитника Фрэнка Оньеку (26, ФК Брентфорд) и защитника Крислайна Матимы (22, АС Монако).

Новый подписание, Клод-Морис, безусловно, укрепит команду, учитывая его опыт из французской высшей лиги. Кроме того, Маринко Юрендич подчеркнул, что адаптируемость и технические способности Александра являются ключевыми активами для усиления атакующей игры команды.

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