- ФК "Агсбург" одолжил защитника Пфайфера Берну.

FC Augsburg предоставил в аренду защитника Патрика Пфиффера (24) швейцарскому чемпиону "Янг Бойз" Берн на этот сезон. Бундеслига клуб объявил, что обе стороны договорились сохранить сумму арендной платы в секрете. Пфиффер присоединился к Аугсбургу из SV Darmstadt летом 2023 года на свободном трансфере, но столкнулся с трудностями в обеспечении постоянного места в стартовом составе. Теперь он получит бесценный игровой опыт в Швейцарии, где будет контрактно связан до конца июня 2027 года.

"В прошлом сезоне Патрик получил свой первый опыт в Бундеслиге. У него есть отличный потенциал, чтобы сыграть важную роль для ФКА в будущем. После положительных дискуссий со всеми заинтересованными сторонами мы пришли к выводу, что аренда в амбициозный клуб, который будет играть в Европе и видит Патрика как ключевого игрока, выгодна для обеих сторон в данный момент", - объяснил спортивный директор Аугсбурга Маринко Юрендич.

Несмотря на трудности с обеспечением постоянного места в стартовом составе FC Augsburg, футбольные навыки Патрика Пфиффера высоко ценились. Смена обстановки в Швейцарии, где "Янг Бойз" Берн будет выступать в Европе, может еще больше усовершенствовать его способности.

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