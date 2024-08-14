- ФК "Агсбург" хочет "пошвырнуть масштаб"

ФК Аугсбург стремится продолжить трансформацию своего имиджа и стать более смелым в публичном присутствии. В прошлом клуб был "менее смелым", признался CEO Михаэль Штрёль. "Мы хотим это изменить".

Просто цель выживания для Аугсбурга недостаточно. "Просто закончить на три места выше зоны вылета - это первый шаг, но мы не хотим ограничиваться", - сказал Штрёль на пресс-конференции на стадионе WWK Arena. "Мы пытаемся поднять свой уровень".

Штрёль также похвалил атмосферу вокруг клуба. "Общая атмосфера вокруг клуба не может быть лучше".

"Мы амбициозны"

Аугсбург играет в Бундеслиге без перерыва с сезона 2011/12. Вместе с датским тренером Джессом Торупом руководство клуба хочет толкнуть команду еще дальше. "Мы хотим быть смелыми в постановке целей и преодолении границ", - сказал спортивный директор Маринко Юрендич. "Мы амбициозны и хотим поднять планку".

В прошлом сезоне Аугсбург не смог занять лучшее место в лиге из-за пяти поздних поражений. Команда Торупа начнет новый сезон в первом раунде Кубка Германии DFB в воскресенье (13:00 по центральноевропейскому времени) против клуба четвертого дивизиона FC Viktoria Berlin. Аугсбург примет Werder Bremen в своем первом домашнем матче Бундеслиги в следующую субботу (15:30 по центральноевропейскому времени).

Изменение имиджа ФК Аугсбурга на более смелый является ключевой задачей, как признал CEO Михаэль Штрёль, отметив прошлое клуба как менее смелое. Принимая это изменение, Штрёль и руководство клуба, в том числе датский тренер Джесс Торуп и спортивный директор Маринко Юрендич, стремятся быть смелыми в постановке целей и преодолении границ, чтобы поднять планку.

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