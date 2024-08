Финансовые учреждения на Уолл-стрит используют процентные ставки - ралли продолжается.

Экономические тревоги снижаются, и приближение снижения начальной ставки все ближе. Американские фондовые рынки продолжают расти. Встреча денежных властей в Джексон-Хоул ждет с нетерпением. THEN, могут быть представлены новые понимания того, как Федрезерв оценивает риски между ужесточением и смягчением.

Ралли на американском фондовом рынке продолжается на новой неделе. Основные индексы завершили неделю в плюсе. Индекс Доу-Джонса вырос на 0,6% до 40 897 пунктов. Широкий S&P 500 вырос на 1% до 5 608, в то время как индекс Nasdaq, ориентированный на технологии, вырос на 1,4% до 17 877. Три показателя рынка показали лучшую неделю в году, после неожиданно сильных экономических данных, которые ослабили опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира.

Новая неделя началась положительно, с экспертами, связывающими это с ожиданием международной конференции центральных банков в Джексон-Хоул, Вайоминг. В центре внимания - речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу. Инвесторы надеются на намеки о следующих шагах американского центрального банка. "ФРС недавно упомянула, что риски политики быть слишком жесткой или слишком мягкой примерно равны", - сказал Фил Бланкато, CEO wealth manager Ladenburg Thalmann. "В этом смысле любое заявление может привести к тому, что рынки воспримут один риск как более выраженный, чем другой".

"Мы ожидаем, что ФРС с неохотой одобрит снижение на 25 базисных пунктов на своем заседании 18 сентября. Вероятность 50 базисных пунктов низка, если данные по занятости 6 сентября не покажут значительной слабости", - сказал Эндрю Бреннер, стратег по ставкам в NatAlliance Securities. Слабый результат индекса ведущих индикаторов не помешал снижению ставок.

AMD приобретает - GM сокращает - B. Riley ищет

В ожидании более низких ставок индекс доллара упал на 0,6% до 101,88 пунктов. В свою очередь, евро вырос на 0,5% до 1,1082 доллара. После достижения нового исторического максимума цена на золото немного снизилась из-за продаж. В то же время на рынке нефти наблюдалась нисходящая тенденция. Североморская Brent и американская WTI упали примерно на 2,5% до $77,81 и $74,49 за баррель (159 литров). На прошлой неделе они уже упали примерно на 3% и 5%. К причинам относятсяPersistent concerns about demand from China and the approaching end of the US summer vacation season, said Hiroyuki Kikukawa from broker Nissan Securities.

Индивидуальные акции выделялись в ожидании более низких ставок. Advanced Micro Devices привлек внимание еще одним приобретением. Акции американского производителя чипов выросли на 4,5% после того, как компания объявила о планах приобрести производителя серверов ZT Systems за $4,9 млрд. С этой сделкой AMD хочет сократить разрыв с лидером рынка Nvidia в высокомаржинальных AI-процессорах (GPU). На данный момент Nvidia доминирует на около 80% мирового рынка AI-специфических процессоров. После понижения до "Равного веса" Morgan Stanley акции HP упали на 3,6%.

Акции McDonald's пользовались спросом, увеличившись примерно на 3,3%. Аналитики инвестиционного банка Evercore ISI повысили целевую цену, ссылаясь на недавние успехи компании на рынке. General Motors (GM) кажется, сокращает свой отдел программного обеспечения и услуг. Американский автопроизводитель сокращает более 1000 рабочих мест в этой области, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Его акции выросли на 1%. FuboTV акции взлетели на 17,6% после того, как федеральный судья временно заблокировал запуск конкурирующего спортивного стримингового сервиса. В то же время акции находящегося в затруднительном положении инвестиционного банка B. Riley упали еще на 5,8% после того, как они упали примерно на 65% на прошлой неделе. Совместный основатель и со-CEO Bryant Riley предложил купить банк в пятницу после того, как компания предупредила о возможных write-downs и возможном квартальном убытке.

Estee Lauder отчиталась о прибыли. Ее акции упали на 2,2% после того, как гигант косметики дал разочаровывающие прогнозы на год, виня слабый бизнес в Китае.

Ожидание потенциальных изменений в политике процентных ставок ФРС, обсуждаемых на конференции в Джексон-Хоул, привело к снижению индекса доллара. Инвесторы внимательно следят за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла за намеками на будущие шаги американского центрального банка.

Техноориентированное приобретение производителя серверов ZT Systems Advanced Micro Devices может быть стратегическим шагом для сокращения разрыва с Nvidia на рынке высокомаржинальных AI-процессоров, что, возможно, под влиянием текущей политики процентных ставок.

Читайте также: