Финансовые учреждения: длительный экономический спад, вызванный негативным отношением

Немецкие финансовые эксперты отвергают вероятность экономического восстановления в этом году. Страна переживает спад. Федеральному правительству необходимо действовать быстро и взять инициативу в свои руки. Пrolонгированный период бездействия до выборов обойдется Германии слишком дорого.

По мнению ведущих экономистов частных банков, немецкая экономика сможет увидеть постепенное восстановление только в следующем году. Как сообщает Ассоциация немецких банков (BdB), частные банки теперь прогнозируют стагнацию общей экономической активности в 2025 году с ростом ВВП страны на 0,7%. Изначально они прогнозировали рост на 1,2% в 2025 году после застоя в этом году.

Экономическое восстановление в 2025 году будет постепенным, стимулируемым ростом реальных зарплат и незначительным снижением ставки сбережений домашних хозяйств. Однако экономисты ожидают, что внешние стимулы останутся слабыми в следующем году. "Прогнозы потребительских расходов разочаровывают в этом году. Кроме того, корпоративные инвестиции снизились более резко, чем ожидалось", - отметил Хайнер Херкенхофф, CEO BdB.

Херкенхофф объяснил это общим недомоганием в стране. "Потребители не уверены в будущем экономическом росте. Они сдерживают расходы и больше сберегают, несмотря на рост реальных зарплат. Готовность компаний к инвестициям также страдает от пессимистичного настроя", - сказал он.

BdB призвал политику предпринять дальнейшие шаги для существенного повышения экономической конкурентоспособности и инвестиционного климата Германии. Федеральному правительству необходимо не только быстро и всесторонне реализовать инициативу по росту, но и четко сигнализировать о стимулировании деятельности. "Мы не можем позволить себе экономическую стагнацию до следующих федеральных выборов", - сказал Херкенхофф.

"Половина десятилетия упущенных возможностей"

На день раньше Институт макроэкономических и экономических исследований (IMK) также скорректировало свои прогнозы вниз и теперь совпадает с прогнозами BdB. "На первый взгляд, это может не звучать тревожно. Но длительный период слабого роста имеет серьезные последствия", - сказал Себастьян Дуллиен, научный директор института, отражая настроения профсоюзов. "К концу 2025 года ВВП будет на том же уровне, что и в конце 2019 года". В США он вырос почти на 10% с до пандемии коронавируса. В остальной части еврозоны, включая страны, такие как Италия или Франция, он вырос хотя бы на 5%. "Это означает, что Германия упустила почти половину десятилетия возможностей", - сокрушается экономист.

Текущая стагнация является результатом слабого внешнего спроса, restrictivной и непостоянной фискальной политики федерального правительства и все еще слишком консервативной монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) несмотря на первоначальные снижения процентных ставок. На следующий год IMK также видит проблески надежды через увеличение номинальных зарплат, снижение инфляции и увеличение частного потребления.

IMK подчеркивает, что длительный спад также является симптомом меняющихся глобальных экономических условий, требующих соответствующей корректировки экономической политики. "В прошлом немецкая экономика обычно восстанавливалась после экономических спадов за счет экспорта", - сказал IMK. Однако шансы на это сейчас невелики, также из-за assertive промышленных политик значительных торговых партнеров, таких как Китай и США.

"В этой ситуации нам нужна смена экономической политики Германии, включающая обширные и постоянные инвестиции, например, в возобновляемую энергию, сети, транспортную инфраструктуру и образование", - сказал директор IMK Дуллиен.

Постепенное экономическое восстановление, прогнозируемое частными банками на 2025 год, все еще может быть недостаточным для соответствия уровням ВВП, достигнутым до пандемии в других крупных экономиках, таких как США и части еврозоны. Продолжительный спад в немецкой экономике, вызванный различными факторами, привел к значительной потере возможностей роста почти на половину десятилетия.

Читайте также: