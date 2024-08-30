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ЭкономикаНовостиФедеральное агентство по труду

Финансовые трудности приводят к росту безработицы

 and  Michael Bootcampf
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Продолжающееся экономическое стагнация по-прежнему влияет на рынок труда, жалуется глава...
Продолжающееся экономическое стагнация по-прежнему влияет на рынок труда, жалуется глава правительства Наhle

Финансовые трудности приводят к росту безработицы

Немецкая экономическая слабость отражается на рынке труда. Бизнес менее охотно нанимает, в то время как население активно ищет работу. Однако возможности в ролих обучения кажутся более многообещающими.

Безработица в Германии выросла на 63 000 в августе, достигнув трехлетнего максимума в 2,872 миллиона. Эта цифра представляет собой увеличение на 176 000 по сравнению с августом 2021 года, как объявило Федеральное агентство занятости. Безработица выросла на 0,1 процентных пункта до 6,1%.

"Рынок труда продолжает страдать от последствий экономической стагнации. Безработица и неполная занятость возросли в течение летних каникул", - прокомментировала Андреа Нахлес, председатель правления.

Спрос на рабочую силу в компаниях также снижается. В августе было зарегистрировано 699 000 открытых вакансий, что на 72 000 меньше, чем в предыдущем году.

Распространение частичной занятости растет. Федеральное агентство занятости выплачивало пособия по частичной занятости 232 000 сотрудникам в июне, что больше, чем 215 000 в мае и 223 000 в апреле.

Тем не менее, рынок обучения представляет более позитивный вид. В период с октября 2023 по август 2024 года 418 000 молодых людей зарегистрировались в качестве ищущих работу для ролей обучения, что на 10 000 больше, чем в предыдущем году.

В августе 82 000 человек не смогли получить место обучения или альтернативу. С другой стороны, 158 000 из общего числа 502 000 мест обучения остались вакантными. К концу сентября Федеральное агентство занятости ожидает значительное снижение числа безработных заявителей и незанятых мест обучения, поддерживая динамичный рынок труда.

Федеральное агентство занятости, которое является Федеральным агентством по труду в Германии, объявило об увеличении безработицы на 176 000 по сравнению с августом 2021 года. Тем не менее, они отметили рост числа молодых людей, зарегистрировавшихся для ролей обучения, в общей сложности 418 000 с октября 2023 по август 2024 года.

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