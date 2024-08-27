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ЭкономикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Финансовые рынки выражают сильное сопротивление данным Nvidia.

 and  Christian Meier
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Доверие потребителей США выросло в августе.
Доверие потребителей США выросло в августе.

Финансовые рынки выражают сильное сопротивление данным Nvidia.

Инвесторы держат карты близко к груди, ожидая результатов отчетности Nvidia. Эти цифры, как ожидается, прояснят будущее сектора ИИ. С другой стороны, застой в торгах влияет на стоимость акций производственной компании Paramount.

Американский рынок в последнее время демонстрирует положительную динамику. Индекс Доу-Джонса остался на уровне 41 251 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0.2%, достигнув 5 629 пунктов. Индекс Nasdaq Composite также вырос на 0.2%, достигнув 17 767 пунктов. Индекс потребительской уверенности в США вырос до 103,3 в августе с пересмотренных 101,9 в июле. Экономисты ожидали показатель в 100,7.

Взглянув вперед на ближайшие 12 месяцев, ожидания инфляции потребительских цен достигли самого низкого уровня с марта 2020 года. Кроме того, растет пессимизм в отношении рынка труда. "Этот отчет указывает на потенциальное снижение ставки Федеральной резервной системой, но не свидетельствует о рецессии в данный момент", - заявил Конрад ДеКвадрос, экономист из Brean Capital.

Внимание на Nvidia

Рынок сейчас сосредоточен на отчетности Nvidia, которая будет опубликована в среду. Пол Нолте, экономист и стратег в Murphy & Sylvest, объяснил: "Прибыли Nvidia являются основной причиной беспокойства на рынке в настоящее время. Компания, известная своими чипами для ИИ, предоставит данные о жизнеспособности отрасли". В то время как акции Nvidia служили двигателем роста сектора технологий в этом году, тревога возросла из-за растущих затрат в бурно развивающемся секторе технологий.

Между тем, цены на нефть значительно упали после недавнего роста: Brent Crude упал примерно на 2% до $79,83 за баррель, а западно-техасский интермедиат упал примерно на 2% до $75,76 за баррель. Тensions в Среднем Востоке и опасения по поводу возможной остановки добычи нефти в Ливии привели к резкому росту цен на нефть более чем на 7% за последние три торговых дня.

Застой в торгах за Paramount

Разрушение торговой войны вызывает проблемы для акций Paramount, которые упали на 5,6%. Медиа-магнат Эдгар Бронфман-младший прекратил свою погоню за Paramount, что открыло дорогу для американского кинопродюсера Дэвида Эллисона, чтобы взять под контроль. Кроме того, негативный отчет аналитика повлиял на акции Hershey, которые упали почти на 2,5% до $191,90. Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Hershey до "продавать" с "нейтрального" и снизили целевую цену до $182 с $195, объяснив это более слабыми маржами из-за более высоких цен на какао и замедлением спроса в Северной Америке.

С другой стороны, китайский гигант электронной коммерции JD.com, котирующийся в США, увидел рост своих акций почти на 3% после объявления о планах выкупить акции на сумму $5 миллиардов в течение следующих 36 месяцев.

Неопределенность вокруг отчетности Nvidia не только влияет на сектор технологий, но и на более широкий американский рынок, так как инвесторы внимательно следят за результатами компании из-за ее значительной роли в отрасли ИИ. Застой в торговой войне за Paramount отрицательно сказался на стоимости акций, вызывая обеспокоенность среди инвесторов в США.

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