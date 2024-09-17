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ЭкономикаНовостиУолл-стрит

Финансовые рынки находятся на грани, ожидая предстоящего решения Федеральной резервной системы.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут
Будет ли существенным или незначительным рост процентной ставки?
Будет ли существенным или незначительным рост процентной ставки?

Финансовые рынки находятся на грани, ожидая предстоящего решения Федеральной резервной системы.

Перед заседанием Федеральной резервной системы американские инвесторы приостановили свою активность. Несмотря на то, что повышение процентных ставок кажется неизбежным, масштаб этого повышения вызывает беспокойство на Уолл-стрит.

Американские фондовые рынки завершили торги с небольшими колебаниями. Индекс Доу Джонса снизился на 16 пунктов, закрывшись на отметке 41 606 пунктов. S&P-500 также торговался близко к нулю, в то время как Насдак Композит показал рост на 0.2%. Всего 1 684 (изначально 1 987) акции закрылись в плюсе, в то время как 1 122 (изначально 814) закрылись в минусе. Примерно 60 (изначально 79) акции закрылись на прежнем уровне. Инвесторы оставались настороженными перед решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам в среду. Теперь широко признано, что ФРС снизит процентные ставки для стимулирования экономики США. Однако вопрос остается открытым - будет ли это снижение на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов? В настоящее время небольшое снижение прогнозируется с вероятностью 35%, в то время как крупное - с вероятностью 65%.

Последние экономические данные, однако, свидетельствуют о прочной экономике США, что указывает на потенциально небольшое снижение. Индекс розничных продаж неожиданно вырос на 0.1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки ожиданиям снижения на 0.2%. Промышленное производство увеличилось на 0.8% в августе, превзойдя прогнозируемый ежемесячный рост на 0.2%. Коэффициент использования мощностей также превзошел ожидания. Однако запасы выросли на 0.4% в июле, вопреки прогнозам роста на 0.3%.

Повышение цен на Intel и Microsoft

Intel показал рост на 2.7% среди отдельных акций. Производитель чипов сообщил о значительном заказе от облачного подразделения Amazon, а также объявил о мерах по сокращению расходов на сумму 10 миллиардов долларов. В рамках этих мер строительство заводов по производству чипов в Германии и Польше будет отложено на два года. Однако критики отмечают, что хотя Intel сокращает расходы, они сомневаются в том, как компания сможет восстановить рост и долю на рынке.

JPMorgan Chase (+0.7%) ведет переговоры с Apple (+0.2%) о приобретении программы кредитных карт Apple. Переговоры начались earlier this year and have since progressed, but a deal could still take several months, according to insiders. Microsoft saw a 0.9% rise. The company plans to repurchase its own shares to the tune of $60 billion. Shareholders can anticipate a larger dividend. Philip Morris stumbled, dropping 2.2%. The tobacco company expects a loss of $220 million from the sale of its inhalation therapy business to Molex Asia Holdings. Post a profit warning for the third quarter, the stock of steel company Nucor fell 0.5%.

Доллар слегка укрепляется - цены на нефть растут

На валютном рынке доллар показал небольшое укрепление. Индекс доллара вырос на 0.2%. В этом сегменте также был фокус на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На рынке облигаций доходности немного выросли на фоне новых экономических данных. Доходность 10-летних облигаций выросла на 2.4 базисных пункта до 3.64%.

Цены на нефть продолжили восстановление после предыдущего дня. Цены на WTI и Brent выросли до 1.7%, благодаря позитивным экономическим данным, перебоям в производстве в Мексиканском заливе из-за урагана Франсин и значительному снижению экспорта нефти из Ливии. Цены на золото упали на фоне растущего интереса инвесторов к рынку и укрепления доллара. Цена за тройскую унцию упала на 0.5%.

Для получения более подробной информации о сегодняшней динамике рынка, пожалуйста, перейдите по этой ссылке.

Аналитики Уолл-стрит внимательно следят за потенциальным влиянием решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам на американские акции. Несмотря на положительные показатели экономики США, инвесторы остаются осторожными, с индексом Доу Джонса, который снизился на 16 пунктов, и Насдак Композит, который показал рост на 0.2% на Уолл-стрит.

Встреча Федеральной резервной системы вызывает беспокойство на Уолл-стрит, так как инвесторы не уверены, будет ли снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов, что может существенно повлиять на-performance различных акций на Уолл-стрит.

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