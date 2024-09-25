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ЭкономикаНовостиУолл-стрит

Финансовые районы создают минимальную вакансию в их присутствии.

Доу-Джонс закрылся с положительной прибылью.

 and  Ksenia Johnson
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Неопределенность сохраняется относительно того, сможет ли экономика США беспрепятственно перейти...
Неопределенность сохраняется относительно того, сможет ли экономика США беспрепятственно перейти после корректировки процентной ставки, поскольку остаются сомнения в этом

Финансовые районы создают минимальную вакансию в их присутствии.

Американские инвесторы следят за настроениями потребителей внутри страны. Указывающие на снижение доверия потребителей показатели привели к некоторой неопределенности на Уолл-стрит. Тем не менее, ожидания новых изменений процентных ставок нашли поддержку к концу торговых сессий.

Уолл-стрит завершила день с небольшими приростами. Временное ослабление произошло из-за снижения доверия потребителей в США, что привело индекс доверия потребителей к 98,7, что оказалось ниже ожидаемых 104,0 экономистами Dow Jones Newswires. Эта информация усилила спекуляции о том, что экономика США может не добиться "мягкой посадки". В то же время, ожидания существенного повышения ставки ФРС в ноябре усилились.

Индекс Доу-Джонса вырос на 0,2 процента, достигнув 42 208 пунктов, после краткого касания нового исторического максимума 42 281. S&P 500 вырос на 0,3 процента, а Nasdaq Composite вырос на 0,6 процента. Было 1 718 победителей (в сравнении с 1 558 в понедельник) и 1 081 проигравших (1 224), с 53 (88) акциями, оставшимися без изменений.

Недостаточная производительность ожидаемого доверия потребителей в США совпадает с возможностью ФРС реализовать еще одно снижение на 50 базисных пунктов в ноябре, по словам Джейми Коуса из Harris Financial. "Потребители явно обеспокоены последствиями предстоящих выборов, эскалацией глобальных конфликтов и persisting высокими расходами на пищу и кредиты", - заявил Коус. Тем не менее, основной экономический индикатор недели, индекс цен ПЦП, остается на повестке дня на пятницу. Этот индекс является предпочтительным показателем инфляции ФРС.

Китайские акции получают поддержку от Уолл-стрит

Уолл-стрит также получила поддержку от Китая, так как центральный банк страны объявил об широком диапазоне мер по возрождению экономики второй по величине экономики мира. В результате, ADR китайских компаний, торгуемых в США, резко выросли. Alibaba вырос на 7,9 процента, Nio на 11,7 процента, а JD.com взлетел на 13,9 процента.

Между тем, акции Visa упали на 5,5 процента после подачи судебных исков Министерством юстиции США, обвиняющих в нарушении антимонопольных законов и поддержании монополии в платежах по дебетовым картам незаконными методами.

Акции Lifeway Foods выросли на 23,6 процента после объявления о полном приобретении американской продовольственной компании Danone за 283,4 миллиона долларов. Акции Spotify выросли на 3,1 процента после того, как TikTok, его конкурент по потоковой передаче музыки, объявил о прекращении работы 28 ноября. Китайская компания-владелец Bytedance запустила службу, чтобы конкурировать с Spotify и Apple Music.

Доллар ослабевает, а цены на нефть растут

На рынке Forex доллар продолжил падение из-за слабых показателей доверия потребителей в США и ожиданий дальнейших существенных снижений ставок. Индекс доллара упал на 0,5 процента, в то время как евро вырос на 0,6 процента до $1,1177. Евро воспользовалось объявленным пакетом экономической поддержки Китая, и, по словам аналитика MUFG Ли Хардмана, экономика еврозоны более тесно связана с Китаем, чем с США.

Цены на нефть показали значительный рост. Цены на WTI и Brent выросли на 1,7 процента. В частности, объявленные меры экономической стимуляции в Китае толкнули цены вверх, так как это, как ожидается, стимулирует спрос. Участники рынка также указали на растущие tensions в Ближнем Востоке и опасения по поводу возможных нарушений производства нефти из-за приближающегося урагана в США. На рынке облигаций доходности снизились после слабых данных из США и немного опустились в отрицательную зону. Доходность 10-летних облигаций упала на 1,6 базисных пункта до 3,73 процента.

Цена на золото продолжила свою рекордную серию, достигнув нового исторического максимума $2 672 за унцию. Цена за унцию выросла на 1,3 процента до $2 663. Золото установило новые рекорды на семи из последних девяти торговых дней, согласно Commerzbank. С почти 24-процентным ростом в этом году золото показывает свою лучшую динамику с 2010 года и опережает почти все другие активы. Оно выигрывает от своей роли "безопасного убежища" и как нулевой купонный актив в условиях снижающихся процентных ставок, согласно аналитикам Commerzbank. Последнее ралли было спровоцировано неожиданно большим снижением процентных ставок в США на прошлой неделе.

Чтобы узнать больше о сегодняшней активности на рынке, посетите эту ссылку.

Временное ослабление Уолл-стрит частично произошло из-за снижения доверия потребителей в США, что показал более низкий, чем ожидалось, индекс доверия потребителей. Это привело к спекуляциям о том, что экономика США может не добиться "мягкой посадки".

Несмотря на эту неопределенность, Уолл-стрит получила поддержку от Китая, так как центральный банк страны объявил меры по возрождению своей экономики, что привело к резкому росту ADR китайских компаний, таких как Alibaba, Nio и JD.com.

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