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Финансовые проблемы вызывают падение фондовых рынков США.

 and  Yaroslav Smith
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Ближайшие экономические данные являются важными и могут не оправдать ожиданий
Ближайшие экономические данные являются важными и могут не оправдать ожиданий

Финансовые проблемы вызывают падение фондовых рынков США.

После праздничных каникул американские фондовые рынки начали стремительно падать. Недавние экономические данные заставляют инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно плавного восстановления сектора США. Особенно сильно под ударом оказалась биржа Nasdaq.

Экономические данные США оказали существенное влияние на Уолл-стрит. Индекс Доу Джонса закрылся во вторник на 1,5% ниже, на уровне 40 936 пунктов. Насдак, ориентированный на технологии, рухнул на 3,3%, до 17 136 пунктов, а С&P 500 упал на 2,1%, до 5 528 пунктов.

Обстановка была мрачной из-за индекса деловой активности в сфере производства США, который вырос на 0,4 пункта по сравнению с июлем. Несмотря на то, что он достиг 47,2 пункта, индекс остался далеко ниже отметки роста в 50 пунктов. Экономисты ожидали роста до 47,5 пункта. "Если мы надеемся на мягкую посадку для экономики США, то эти цифры не те, на которые мы рассчитывали", - сказал Джош Джэмнер, стратег в ClearBridge Investments.

Инвесторы теперь ждут данных о занятости в США позже в неделе. Эти данные могут указать, будет ли Федеральная резервная система США осуществлять запланированное повышение процентных ставок на 0,25% или 0,5%. "Рынки закладывают 0,25% с 20%-ной вероятностью 0,5%", - сказал Константин Ольденбургер, аналитик в брокерской компании CMC Markets. "Статистика по занятости в США в пятницу может склонить чашу весов в ту или иную сторону". Инвесторы также следят за данными по вакансиям в США в среду и заявками на пособия по безработице в четверг. Федеральная резервная система, возглавляемая председателем Джеромом Пауэллом, пытается сдержать инфляцию и охладить перегретый рынок труда путем повышения процентных ставок.

Цены на нефть обвалились

СМИ сообщили о возможном разрешении проблем с нефтедобычей в Ливии, что привело к снижению цен на нефть до самого низкого уровня с декабря. Североморская смесь Brent и американская нефть WTI обе упали примерно на пять процентов, достигнув $73,66 и $70,31 за баррель (159 литров) соответственно. Гийом Барре, аналитик швейцарского банка UBS, объяснил падение сообщением Bloomberg о том, что политический спор, который парализовал нефтедобычу и экспорт в Ливии, близок к разрешению.

Корпорация США оказалась в центре внимания среди компаний, потеряв более шести процентов. Кандидат в президенты Камала Харрис выразила обеспокоенность по поводу поглощения компании японской компанией Nippon Steel.

Также резко упали акции Боинга, потеряв примерно семь процентов. Финансовая-services-компания Wells Fargo понизила рейтинг акций авиастроительной компании до "поддержать" с "равной весовой". Высокие затраты на разработку самолетов и другие факторы угрожают целям компании по притоку наличности.

Критическое замечание от американского инвестиционного банка Morgan Stanley привело к снижению акций Alphabet на 3,7%, до $157,36. Аналитики снизили целевую цену до $190 с прежних $205. Пересмотр долгосрочных последствий решения американского судьи в начале августа лежит в основе этого движения.

В отличие от общей тенденции на рынке, Southwest Airlines выросла на 2,3%, до $29,58. Инвестиционный банк Evercore повысил рейтинг акций авиакомпании до "выполнять" с "в линии" и увеличил целевую цену до $35 с прежних $30.

Для получения более подробной информации о сегодняшних рыночных событиях, прочтите здесь.

Продолжающиеся экономические вызовы вызывают беспокойство по поводу экономики США. Недавнее падение индексов Доу Джонса, Насдак и С&P 500 отражает неопределенность инвесторов в отношении экономического восстановления.

Несмотря на небольшой рост индекса деловой активности в сфере производства США, он остается ниже отметки роста, вызывая сомнения в плавном экономическом восстановлении.

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