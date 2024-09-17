Финансовые проблемы укрепляют поддержку Трампа среди латиноамериканцев на ключевом поле битвы в Неваде.

По словам давнего риелтора из Лас-Вегаса Зоилы Санчес, прогресс очевиден, как она указывает на новое строительство с террасы своего собственного дома в пригороде Henderson. Однако это также напоминает о значительной экономической и политической проблеме в регионе.

Цены на аренду недвижимости растут, а начальные дома становятся все более редкими. Зажиточные люди могут легко найти то, что им нужно, или построить это, но рабочие семьи испытывают нехватку жилья.

"Цены заоблачные – самые высокие когда-либо", - объяснила Санчес в интервью. "И с учетом рекордных процентных ставок, доступность не существует для многих людей".

Санчес считает, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системы было бы полезным, и она ожидает этого в ближайшее время, чтобы помочь не только ее бизнесу и местным семьям, но и ее любимому кандидату в президенты: Камале Харрис.

"Она исключительно умная женщина", - сказала Санчес, выражая свое восхищение вице-президентом. "Она слушает меня. Она говорит прямо о моих проблемах".

Эти чувства исходят от самоопределяемой реaganовской республиканки, которая надеется проголосовать за республиканского президента в ближайшем будущем. Однако не с Дональдом Трампом во главе.

"У меня никогда не было положительного мнения о нем", - сказала Санчес, имея в виду бывшего президента. "Ничего. Его выбор слов. Его идеалы. ... Я имею в виду идею, что иммигранты - это бич общества. Что мы приезжаем из психиатрических клиник и тюрем. Это просто не правда".

Трамп в 2016 и 2020 годах проиграл Неваду. Санчес признает рост поддержки Латиноамериканцев среди мужчин в этом избирательном цикле.

"Я пытаюсь понять это", - сказала она. "Но честно говоря, я не могу. Я просто не могу. ... Я думаю, это как-то связано с мачизмом".

На нашей первой встрече в декабре прошлого года Санчес сказала, что собирается голосовать за Джо Байдена, в основном из-за своей неприязни к Трампу. Теперь она говорит, что взволнована поддержкой Харрис.

"Если мы сможем избрать первую женщину-президента, я просто получаю мурашки, думая о том, чтобы свидетельствовать историю", - сказала она.

Санчес уверена, что энтузиазм по отношению к Харрис превосходит увеличение риторики Трампа среди ее соотечественников-латиноамериканцев.

"Я знаю, что латиноамериканцы существенно повлияли на многие выборы, и я вижу, что это происходит сейчас", - сказала она.

Латиноамериканские избиратели остаются нерешительными

Роджелио Регалад и Рафаэль Серрос-младший более скептичны.

Закрытые друзья Регалад и Серрос рискнули в 2020 году – во время пандемии – и основали местную радиостанцию Fiesta 98.1. Их небольшой стартап теперь занимает второе место в конкурентном рынке испанского языка в Лас-Вегасе.

Серрос отвечает за бизнес-сторону и остается нерешительным в президентской гонке.

Регалад ведет дневное шоу в прайм-тайм и считает, что склоняется к Харрис, но хочет, чтобы она приложила больше усилий для латиноамериканских избирателей.

"Я чувствую, что демократы считают латиноамериканские голоса как должное в Лас-Вегасе или в Неваде", - сказал Серрос. "Мы составляем одну треть населения. Последний раз, когда я проверял, это было что-то около 23% зарегистрированных избирателей".

Радиостанция ведет еженедельное политическое шоу и часто обсуждает политику во время недельних звонков слушателей, чтобы поговорить о музыке или побороться за призы. Радиостанция часто представляет местные мероприятия.

"Я вижу латиноамериканцев в социальных сетях, которые пишут: 'Я не с ней'", - сказал Регалад. "Я шокирован".

Серрос сказал, что многие люди, которых он знает, были твердыми демократами, но теперь, по крайней мере, открыты для поддержки Трампа.

"Это на 100% так", - сказал Серрос.

Во время пандемии Невада пострадала из-за своей зависимости от туризма. Государство имело самый высокий процент безработицы, достигнув поразительных 30,9% - более чем вдвое выше среднего национального уровня. Однако данные сейчас показывают, что работы вернулись, и даже больше. Тем не менее, длительные последствия пандемии оставили рабочие семьи сталкиваться с жилищными и инфляционными проблемами.

"Мы видели рекордное количество в казино", - сказал Регалад. "Но некоторые бизнесы все еще испытывают трудности".

Серрос добавил, что основные рекламодатели Fiesta 98.1 - это небольшие латиноамериканские бизнесы. "Многие небольшие бизнесы все еще испытывают трудности", - сказал он. "Это еще не вернулось на 100%, особенно с инфляцией".

Мусульманский избиратель сомневается в позиции Харрис по Израилю

Зена Хаджи поднимает еще одну проблему для Харрис.

Мусульмане составляют крошечную долю населения Невады, но каждый голос и контингент важен в государстве, которое было выиграно с перевесом в 33 596 голосов четыре года назад.

"Многие мусульмане разочарованы тем, что они каким-то образом, к сожалению, связаны с проблемами, происходящими за рубежом", - сказала Хаджи в интервью в своем доме в Henderson.

"Я не хочу, чтобы мои налоги поддерживали действия, которые причиняют вред людям, особенно когда я так усердно работаю, чтобы помочь людям здесь", - сказала Хаджи.

21-летняя демократка, гордящаяся своим иммигрантским наследием из Марокко, разделяет большинство позиций Харрис. Однако она сомневается в поддержке администрации Байдена Израиля во время конфликта с ХАМАС, что заставляет ее задуматься о голосовании за третью партию или неиспользованной строке президентского бюллетеня.

"Почему продолжать голосовать за партию, которая обещает прекратить насилие, прекратить страдания, мир на Ближнем Востоке - но не выполнила этих обещаний?" - сказала она, подчеркивая свою разочарованность в сломанных обещаниях. Она считает, что Харрис более ясно призывает прекратить насилие против гражданского населения, но считает, что слова сами по себе недостаточно.

Она предложила временное перемирие, она сказала. "Вот и все", - сказала она. "Нам просто нужно, чтобы это прекратилось. ... Мы уставшие. Мы очень устали. И мы не знаем, что делать со своими голосами в данный момент".

Антонио Муниос - человек, переполненный оптимизмом. Ветеран, бывший полицейский, а теперь владелец 911 Taco Bar в El Mercado, переделанном из отдела JC Penny в центр для множества малых бизнесов латиноамериканцев.

Когда мы впервые встретились в декабре прошлого года, он был на распутье в президентской гонке, недовольный перспективой реванша Байдена и Трампа. Он даже предположил, что ни один из них не дойдет до выборов. Он не так уж и ошибся.

Теперь Муниос склоняется к Харрис - заинтригованный и взволнованный, но все еще ищет более подробную информацию о ее планах помочь бизнесам, подобным его.

"Я изучал ее сайт, но он не очень подробный", - сказал Муниос. "Нам нужно двигаться вперед. Нам нужна новая стратегия, чтобы преодолеть инфляцию, которая повредила множество бизнесов. ... Она должна быть более прямой".

Жаркое лето стало последним препятствием, отрицательно сказавшись на бизнесе по доставке еды Муниоса, его основном источнике дохода.

"У нас было более 30 дней с температурой 43 градуса", - сказал Муниос. "Так что у нас было много отмен, потому что люди не хотели находиться на улице".

Теперь он воспринимает предстоящие выборы как кнопку паузы.

"Потому что люди неохотно выходят и тратят", - сказал он. "Они не знают, чего ожидать, когда новая администрация вступает в должность".

Новая энтузиазм к Харрис начинается дома для Муниоса. Он сообщает, что его жена взволнована и разделяет мнение, что в истории вице-президента есть вдохновение.

"Она поднялась от иммигрантских родителей, что, по моему мнению, удивительно для кого-то вроде нее, чтобы стать президентом", - сказал Муниос. "Это нравится народу".

Он также не терпит критики Трампа в отношении иммигрантов или унижения страны, которой он хочет руководить.

"Одно из самых грустных для меня то, что он унижает Америку", - сказал Муниос. "Америка - глобальный лидер. Мы всегда были. ... Мы лучшие. Независимо от того, кто у власти. Люди делают ее лучшей".

Однако Муниос признает, что многие друзья и знакомые, которых он встречает на общественных мероприятиях, жаждут экономики до Covid и считают, что Трамп будет лучше для их кошельков. В 2022 году Невада избрала республиканского губернатора, и Муниос считает, что это делает штат более гостеприимным для Трампа в этом году.

"Он вырос", - сказал Муниос о поддержке Трампа среди латиноамериканцев. "У меня есть друзья, которые были демократами, но поменяли свою точку зрения. Они чувствуют, что страна не движется в правильном направлении".

Несмотря на это, Харрис считается более серьезным противником, чем был бы Байден, и Муниос предсказывает напряженную борьбу в Неваде.

"Это 50 на 50", - сказал он. "Они должны быть здесь с четким сообщением и общаться с избирателями. Я действительно считаю, что это 50 на 50 прямо сейчас. Это близко".

Санчес упомянула, что считает, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системы было бы полезно для ее бизнеса и местных семей, а также для ее любимого кандидата в президенты Камалы Харрис.

Политические вопросы в регионе, такие как растущие цены на аренду и нехватка жилья, затрагивают как состоятельные, так и рабочие семьи, вызывая беспокойство и обсуждения среди латиноамериканских избирателей.

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