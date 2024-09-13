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Финансовые аналоги Сэма Банкмана-Фрида подает петицию, почти год после приговора обманчивой практики FTX осуждения

Адвокаты, представляющие Сама Бэнкмана-Фрида, бывшего главы криптоплатформы FTX, подали апелляцию в пятницу, утверждая, что он не получил справедливого судебного разбирательства осенью и требуя нового судебного разбирательства под судья вашего choix

 and  Elizabeth Wells
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В июле 2023 года основатель FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, оспорил свою приговор по федеральным обвинениям...
В июле 2023 года основатель FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, оспорил свою приговор по федеральным обвинениям в мошенничестве.

Финансовые аналоги Сэма Банкмана-Фрида подает петицию, почти год после приговора обманчивой практики FTX осуждения

Сам Бэнкман-Фрид, 32 года, получил 25-летний тюремный срок после приговора присяжных по обвинению в многочисленных федеральных преступлениях, связанных с мошенничеством и сговором в ноябре. Обвинения возникли в результате многолетнего плана тайно переводить средства с счетов клиентов FTX без их согласия, вводя в заблуждение инвесторов и кредиторов и делая роскошные покупки, такие как недвижимость, частные авиаперелеты и политические пожертвования.

Два года спустя после краха FTX из-за нехватки ликвидности Бэнкман-Фрид оспаривает, что получил несправедливое судебное разбирательство.

Его юридическая команда заявила в апелляционной жалобе, что "он был признан виновным - даже до того, как его обвинили". Через два года после краха FTX они утверждают, что "сейчас emerges значительно другая картина - одна, указывающая на то, что FTX не был банкротом и, в действительности, обладал активами на миллиарды долларов для возмещения клиентам".

Они утверждают, что судья Льюис Каплан совершил ошибки, подрывая защиту и их адвокатов, даже высмеивая собственное свидетельство Бэнкман-Фрида на предварительном слушании и перед присяжными.

Апелляция параллельна аргументам, представленным перед приговором Бэнкман-Фрида ранее в этом году. Основное внимание уделяется финансовым потерям, понесенным клиентами FTX.

По словам адвокатов, суду было отказано в возможности представить доказательства финансовой состоятельности FTX и связанной с ней компании Alameda. В то же время обвинителям было разрешено представить доказательства убытков.

Их последнее заявление было: "Приговор должен быть отменен, и дело должно быть пересмотрено перед другим судьей".

Кроме того, на этой неделе адвокаты бывшей девушки и бывшей партнерши Бэнкман-Фрида, Каролины Эллисон, подали ходатайство в суд об исключении тюремного заключения за ее участие в предполагаемом мошенничестве. Эллисон признала себя виновной в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством и выступила ключевым свидетелем против Бэнкман-Фрида на его процессе.

Эллисон была одной из нескольких бывших коллег, которые решили свидетельствовать против Бэнкман-Фрида и сотрудничать с обвинителями в попытке получить более мягкое наказание.

Несмотря на приговор и длительный тюремный срок, юридическая команда Бэнкман-Фрида утверждает, что бизнес-практики FTX были неправильно представлены на процессе, подразумевая потенциальное оправдание бизнеса.

Независимо от тюремного заключения Бэнкман-Фрида, апелляция на пересмотр процесса стремится пролить свет на фактическое финансовое положение FTX и потенциальные активы, которые могут повлиять на его бизнес-статус.

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