Финансовый инвестор Карл Икан обвиняется в сокрытии огромных сумм кредитов

Расследование было инициировано после критики со стороны Short-Seller Хинденбург Ресерч, что привело к значительному снижению акций компании инвестфонда Карла Айкана в прошлом году. По словам Хинденбурга, Айкан использовал средства новых инвесторов для покрытия дивидендов для существующих инвесторов, что является схожим с пирамидой, которая зависит от непрерывного притока новых инвесторов.

Этот финансовый спад привел к потере $2,9 миллиардов состояния Айкана, оставив его с оценкой в $14,7 миллиардов по данным Форбс.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Айкана, который послужил прототипом злодея Уолл-стрит Гордона Гекко в фильме "Уолл-стрит" 1987 года, в финансовом мошенничестве. Айкан якобы заложил до 82% акций своей компании в качестве залога для получения миллиардов в кредиты под залог маржи, что не было раскрыто перед инвесторами.

"Эти нераскрытые детали показали бы, что Айкан часто обещал более половины выпущенных акций IEP в качестве залога в любой момент времени", - сказал Осман Наваз, глава отдела сложных финансовых инструментов отделения SEC по надзору, в заявлении. Это нераскрытие информации помешало существующим и потенциальным инвесторам принимать обоснованные решения.

Компания Айкана, базирующаяся во Флориде, управляет инвестициями в различных секторах, таких как энергетика, автомобилестроение, упаковка продуктов питания, недвижимость и т.д. Айкан владеет 85% акций IEP, что делает его основным акционером.

Айкан и его компания согласились уплатить штраф в размере $1,5 миллиона и $500 тысяч гражданских штрафов для урегулирования обвинений, согласно заявлению SEC.

В ответ Айкан заявил, что урегулирование доказало безосновательность обвинений Хинденбурга.

"Тактика Хинденбурга по распространению необоснованных утверждений оказалась вредной для IEP и его инвесторов", - сказал Айкан. "Мы рады положить конец этому вопросу и сосредоточиться на бизнесе во благо наших акционеров".

Ответ Айкана на урегулирование SEC подчеркнул негативное влияние обвинений Хинденбурга на его инвестиционный фонд, заявив, что "тактика Хинденбурга по распространению необоснованных утверждений оказалась вредной для IEP и его инвесторов". Кроме того, чтобы продолжать расти в бизнесе и благоприятствовать своим акционерам, Айкан выразил намерение сосредоточиться на инвестициях в различных секторах, таких как энергетика, автомобилестроение и недвижимость.

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