Финансовое преимущество Трампа над Харрисом уменьшается, в то время как средства RFK Jr. заметно уменьшаются, согласно свежим финансовым данным.

Недавние отчеты показывают, что независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший сталкивается с истощением фондов избирательной кампании и вернул взносы от своего напарника. На подкасте, выпущенном во вторник, напарник намекнул на возможность выйти из гонки и поддержать Трампа.

Эта трансформация в президентской гонке подчеркивается мощными внешними организациями, поддерживаемыми крупными донорами, которые собрали миллионы и усилили свои кампании.

Ниже приведены ключевые выводы из последнего раунда ежемесячных отчетов, представленных в Федеральную комиссию по выборам, которые детализируют деятельность по сбору средств и расходам за июль, в том числе за три недели после ухода Байдена из президентской гонки и его поддержки Харрис.

Харрис получает существенное финансовое преимущество перед Трампом

К концу июля основной комитет кампании Харрис отчитался о существенном запасе наличных средств в размере примерно $220 миллионов, что является значительным увеличением по сравнению с $96 миллионами, которые комитет отчитался в начале месяца, когда он все еще был под контролем президента Джо Байдена.

Финансовая стабильность Харрис затмила $151 миллион, которые кампания Трампа отчитала в своем основном счете к концу июля. Это представляет собой существенное изменение по сравнению с концом июня, когда Трамп опережал Байдена по наличным средствам более чем на $30 миллионов ($128 миллионов по сравнению с $96 миллионами).

Оба, Харрис и Трамп, в основном финансируют свои кампании через совместные комитеты по сбору средств, которые делят средства между различными президентскими кампаниями, национальными комитетами партии и многочисленными союзниками.

Объявив ранее в этом месяце, что она собрала беспрецедентные $310 миллионов в июле, в том числе $200 миллионов в свою первую неделю после ухода Байдена, команда кампании Харрис ожидает вскоре превзойти отметку в $500 миллионов в сборе средств. В отличие от этого, Трамп ранее объявил, что вся его политическая организация собрала в июле общую сумму в $139 миллионов.

Последние отчеты основных комитетов кампании отражают это более широкое преимущество. Харрис отчиталась о направлении $204,5 миллиона на свой счет кампании в июле, в том числе средства, собранные во время недель, когда Байден все еще был в гонке.

В отличие от этого, кампания Трампа отчиталась о сборе $47,5 миллиона непосредственно на свой счет в течение того же периода. Более того, кампания Харрис превзошла по расходам кампанию Трампа в течение всего июля, потратив $81 миллион по сравнению с $24 миллионами.

По мере того, как разворачивается интенсивная финансовая конкуренция, оба национальных комитета партии также отчитались о существенных приростах в июле, хотя Республиканский национальный комитет сохраняет финансовое преимущество перед Демократическим национальным комитетом, который потратил много в июле.

РНК собрал почти $31 миллион, потратил $33,5 миллиона и вошел в августе с примерно $99 миллионами в резерве. В то же время ДНК также собрал почти $31 миллион, но потратил $43 миллиона и закрыл месяц с наличными средствами всего $66 миллионов.

Мегадоноры подпитывают внешние организации

В июле мегадоноры обеих партий вложили миллионы в ведущие внешние группы, которые затем усилили свои кампании в ответ на меняющуюся президентскую обстановку.

FF PAC, основной супер-PAC, поддерживающий Харрис, собрал почти $30 миллионов, в том числе $5 миллионов от инвестбанкира Марка Стада 25 июля, всего через четыре дня после ухода Байдена из гонки. Супер-PAC потратил более $27 миллионов в июле, из которых более $20 миллионов пошли на независимые расходы, в основном на медиарекламу в поддержку кампании Харрис.

MAGA Inc., ведущий протрамповский супер-PAC, имел еще более успешный месяц, собрав почти $55 миллионов в июле и потратив более $43 миллионов на независимые расходы, направленные на усиление кампании Трампа.

Почти все доходы MAGA Inc. в прошлом месяце поступили от единовременного взноса в размере $50 миллионов 15 июля – задолго до ухода Байдена – от тайного миллиардера Тима Меллона, наследника известного банковского состояния, который до сих пор пожертвовал $115 миллионов супер-PAC в этом избирательном цикле.

Это был второй взнос в размере $50 миллионов Меллона в MAGA Inc. после его первоначального взноса в мае этого года. Эти два взноса представляют собой крупнейшие индивидуальные взносы, отчитавшиеся в ФЭК в этом году.

Согласно данным компании по отслеживанию рекламы AdImpact, внешние группы сыграли существенную роль в ранних этапах измененной гонки. В течение четырех недель после ухода Байдена эти группы – возглавляемые FF PAC, MAGA Inc. и Pro-Trump Preserve America – потратили более $180 миллионов коллективно на рекламу в рамках интенсивных усилий по формированию новой обстановки на общих выборах.

За этот период FF PAC потратил почти $70 миллионов на рекламу, в том числе более $20 миллионов на ролик, демонстрирующий отрывки выступления Харрис на митинге. "Я баллотируюсь на пост президента, чтобы бороться за Америку, в которой экономика работает на рабочих, в которой вам нужно работать только на одной работе, чтобы оплатить счета, и в которой труд вознаграждается", – говорит Харрис в рекламе. "Где конституционные права на репродуктивное здоровье не только защищены Конституцией Соединенных Штатов, но и гарантированы в каждом штате".

Противодействуя этим усилиям, MAGA Inc. потратила более $50 миллионов на рекламу в течение того же периода, посвятив почти $15 миллионов ролику, который называет Харрис "опасным либералом из Сан-Франциско" и критикует ее рекорд в качестве бывшего окружного прокурора и генерального прокурора Калифорнии.

Внешние группы, скорее всего, сыграют решающую роль в финальной стадии выборов 2024 года. Данные AdImpact показывают, что демократические группы, возглавляемые FF PAC, забронировали более $278 миллионов на будущие контракты на рекламу на президентских выборах к дню выборов, в то время как республиканцы забронировали почти $140 миллионов. Эти показатели, скорее всего, продолжат расти по мере приближения выборов, и расходы на выборах 2024 года, как ожидается, побьют рекорды.

Неустойчивое финансовое положение у Кеннеди

Недавние отчеты вызывают сомнения в перспективах президентской кампании Кеннеди, которая является далекой надеждой. Как независимый кандидат, Кеннеди якобы вел переговоры с Харрис и Трампом о вероятных позициях в будущих администрациях. Кроме того, в подкасте, выпущенном во вторник, партнер Кеннеди, Николь Шанахан, заявила, что кампания рассматривает возможность выйти из гонки и поддержать Трампа.

Кампания Кеннеди завершила июль с резервами всего в $3.9 миллиона и отчиталась о существенной задолженности в размере около $3.5 миллиона перед частным охранным магнатом Гэвином де Бекером, которая связана с различными расходами на безопасность.

В отчете указано, что Кеннеди вернул почти $1 миллион Шанахану в июле, юристу и руководителю технологической компании, чье личное богатство, как считается, могло бы обеспечить существенную поддержку. До возврата Шанахан внес более $13 миллионов.

Скудные ресурсы кампании усугубят уже существующие трудности, в том числе получение доступа к бюллетеням в нескольких штатах, таких как Нью-Йорк, где судья отклонил заявку Кеннеди earlier this month. Кроме того, кампании придется вести переговоры на значительно изменившемся политическом ландшафте после того, как Харрис стала демократическим nominee.

Внезапно, несмотря на финансовые трудности независимого кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего, с сокращающимися фондами кампании и возвратом взносов от его напарника, внешние организации вступили в игру, собрав миллионы и усилив свои кампании в политическом ландшафте.

В отличие от этого, недавние отчеты показывают, что Харрис значительно опережает Трампа по финансам, с резервом наличных средств ее основного комитета кампании, составляющим примерно $220 миллионов в конце июля, что существенно больше, чем в начале месяца.

CNN's Betsy Klein contributed to this report.

Читайте также: