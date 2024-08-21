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Финансовое нарушение, связанное с фальсифицированными счетами на сумму 1,8 млн евро в Баварии

Финансовые правонарушения ведут к существенным убыткам в учреждениях обязательного медицинского страхования - в размере 1,8 миллиона евро в KKH в Баварии в 2023 году.

 and  James Williams
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В 2023 году утверждается, что KKH понесла фиктивные финансовые потери на сумму примерно 1,8...
В 2023 году утверждается, что KKH понесла фиктивные финансовые потери на сумму примерно 1,8 миллиона евро в Баварии.

- Финансовое нарушение, связанное с фальсифицированными счетами на сумму 1,8 млн евро в Баварии

Нарушения в секторе здравоохранения

В 2023 году в Баварии произошло мошенничество на сумму около 1,8 миллиона евро, которое затронуло ККХ — страхование здоровья и ухода, как они сами сообщили. В сравнении с другими федеральными землями, Бавария лидирует с суммой ущерба в 800 000 евро, как заявил представитель. В масштабах страны общий ущерб составляет около 3,5 миллиона евро.

Мошенничество и нечестные практики распространены во всех сферах системы здравоохранения, включая использование поддельных ухаживающих, контрафактных лекарств, нецелевое использование страховых карт, выставление счетов за несуществующие процедуры и поддельные профессиональные сертификаты. Это затрагивает как врачебные кабинеты и аптеки, так и дома престарелых, больницы и физиотерапевтические клиники.

По всей стране наиболее дорогостоящие случаи для ККХ связаны с мошенническими заявками от амбулаторных служб, которые составляют почти 1,9 миллиона евро. Фармацевтическая отрасль занимает второе место с ущербом более миллиона евро.

В 2022 году ККХ сообщила о 553 новых случаях по всей стране. Бавария занимает второе место с 76 случаями, уступая Северному Рейну-Вестфалии, которая сообщила о 128 новых случаях.

Сомнительные практики

Главный следователь ККХ Эмиль Пенков подчеркивает, что небольшое количество людей, занимающихся подобными действиями, просто портят репутацию своей профессии. Эти люди часто действуют без совести и могут даже подвергать опасности жизни, чтобы незаконно нажиться на больших суммах денег.

Согласно опросу Forsa, проведенному по заказу ККХ, 58% немцев в возрасте от 18 до 70 лет либо сами сталкивались с мошенничеством в системе здравоохранения, либо знают кого-то, кто с этим столкнулся.

ККХ полагается на сообщения от различных источников, включая Медицинскую службу (МС), других страховщиков здравоохранения и полицию, чтобы раскрывать эти преступления. Однако, по словам Пенкова, "любой может сообщить о подозрении на мошенничество страховщикам здравоохранения".

Распространенность коррупции в системе здравоохранения включает в себя случаи мошеннических заявок от амбулаторных служб в Баварии, которые существенно способствуют общему ущербу в почти 1,9 миллиона евро. Эта коррупция не только подрывает репутацию затронутых профессионалов, но и представляет риск для безопасности пациентов, так как некоторые люди могут прибегать к нечестным практикам, чтобы незаконно нажиться на деньгах.

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