Финансовая нестабильность вновь поражает организацию, стоящую за верфи "Титаник".

Оказывается, компания H&W Group Holdings PLC, управляющая знаменитыми верфями "Титаник", оказалась на грани банкротства. Об этом стало известно после того, как компания оценила свои инвестиции. В ближайшее время это коснется около 50-60 рабочих, но сотрудники четырех верфей, расположенных в Северной Ирландии и Великобритании, не пострадают.

Это уже второй раз за последние пять лет, когда компания испытывает финансовые трудности. Однако руководство компании уверено в поиске решения для сохранения и продажи верфей. К сожалению, компания полагалась на американского кредитора и ждала в vain финансовой помощи от правительства.

Если вернуться в прошлое, то Harland & Wolff в Белфасте был местом рождения легендарного роскошного лайнера "Титаник". Трагически, корабль столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса в Северной Атлантике в 1912 году, что привело к его затоплению. Сегодня на этой верфи находится музей, посвященный кораблю и более 1400 жизням, унесенным катастрофой.

Финансовые трудности H&W Group не повлияли на его верфи в Северной Ирландии и Великобритании, несмотря на банкротство на знаменитой верфи "Титаник". Несмотря на зависимость от американского кредитора и поиск помощи от правительства, компания настроена сохранить и продать свои верфи.

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