Финансовая комиссия Законодательного собрания обсуждает субсидии для Meyer Werft, известного судостроения.

Власти, в частности, федеральное правительство и Нижняя Саксония, планируют приобрести приблизительно 80,7% Meyer Werft за примерно 400 миллионов евро. Эта сумма включает финансовые гарантии, оцениваемые примерно в два миллиарда евро. В среду в Ганновере бюджетный комитет ландтага также будет рассматривать помощь для Meyer Werft. По словам Министерства экономики Германии, это государственное финансирование не потребует одобрения ЕС.

Принятие решения о предоставлении помощи для Meyer Werft не считалось требующим одобрения других стран-членов ЕС. Несмотря на значительные инвестиции со стороны федерального правительства и Нижней Саксонии, другие потенциальные инвесторы могут все еще заинтересоваться приобретением доли в Meyer Werft.

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