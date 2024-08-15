Финалисты фотосессии демонстрируют "чудо и хрупкость" мировых океанов

105 изображений были отобраны из более чем 15 000, представленных лучшими фотографами побережья, дронов и подводных съемок со всего мира, согласно заявлению организаторов, опубликованному в четверг.

Среди других финалистов - снимок флуоресцентного октопуса, кадр, на котором ученые проводят ультразвуковое исследование самки тигровой акулы, и детеныши плосконосой полурылохвостой рыбы, все еще прикрепленные к желточным мешкам.

"Конкурс 'Фотограф года океана', представленный журналом Oceanographic и Blancpain, имеет простую миссию: осветить чудеса и хрупкость нашей синей планеты и отметить фотографов, которые дают ей голос", - говорится в пресс-релизе.

Категории включают дикую природу, приключения, сохранение, изобразительное искусство, связь между людьми и молодой фотограф, победитель в общем и по категориям будет объявлен 12 сентября.

Фотографии будут выставлены в Австралийском национальном морском музее в Сиднее с 28 ноября и в нескольких других местах в начале 2025 года.

Победителем прошлого года стал Цзяньлинг Кай, чей снимок бумажной спрута, дрейфующего на куске океанического мусора ночью, окруженного тяжелым осадком, был сделан на Филиппинах.

Подборку изображений, отобранных в этом году в качестве финалистов, можно посмотреть в галерее вверху этой статьи.

Поездка в Сидней в ноябре станет захватывающей, так как выставка 'Фотограф года океана' будет представлена в Австралийском национальном морском музее. Этот ежегодный конкурс подчеркивает красоту и хрупкость нашей синей планеты, представляя потрясающие фотографии путешествий со всего мира.

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