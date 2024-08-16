Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Родившаяся от нигерийского отца и южноафриканской матери с корнями из Мозамбика, 23-летняя Адетшине в июле отказалась от участия в конкурсе Мисс ЮАР, когда вокруг ее права на участие возникли вопросы, и она стала мишенью ксенофобских атак в интернете.

В посте в Instagram от 8 августа она написала, что приняла "трудное решение" уйти из конкурса, чтобы защитить "безопасность и благополучие моей семьи и меня".

На день после того, как Адетшине объявила о своем отказе от участия в конкурсе Мисс ЮАР, организаторы Мисс Вселенная Нигерия пригласили ее принять участие в их конкурсе, сказав, что это "возможность представлять свою родную страну на международной сцене" и добавив, что "ее путь в мире красоты еще не окончен".

Отвечая на приглашение, Адетшине в видео, опубликованном в Instagram в четверг, сказала, что "восхищена возможностью начать этот путь", описав Мисс Вселенная Нигерия как "самый престижный конкурс красоты в Африке".

Под следствием правительства

Когда Адетшине была выбрана для участия в конкурсе Мисс ЮАР в прошлом месяце, ее нигерийские имена вызвали требования ясности в отношении ее гражданства от некоторых южноафриканцев и сделали ее мишенью ксенофобских атак в социальных сетях.

В заявлении, опубликованном на своем веб-сайте 7 августа, Министерство внутренних дел ЮАР, которое отвечает за иммиграцию, заявило, что расследовало гражданство Адетшине по просьбе организаторов конкурса и обнаружило, что "мошенничество и кража личности, возможно, были совершены" ее матерью для получения южноафриканского гражданства.

Однако оно добавило, что "Адетшине не могла участвовать в предполагаемых незаконных действиях своей матери, так как она была младенцем во время их совершения в 2001 году".

Министерство заявило, что работает над установлением полной картины фактов по этому вопросу и также "получает юридические консультации по последствиям предполагаемой мошеннической деятельности для гражданства Адетшине".

CNN обратилась к Адетшине за комментарием.

Организаторы Мисс ЮАР признали отказ Адетшине от участия в конкурсе, пожелав ей "всего наилучшего и успехов во всех начинаниях". В заявлении они добавили, что конкурс "отмечает богатую и многокультурную культуру ЮАР".

Спор о гражданстве вызвал смешанные реакции в ЮАР, где ксенофобские и антииммигрантские нападения являются общими.

"Если она (Адетшине) родилась здесь, она южноафриканка... она не ее родители", - сказал популистский оппозиционный политик Джулиус Малема в недавнем интервью, осуждая ксенофобию.

Отказ Адетшине от участия в конкурсе Мисс ЮАР также вызвал сочувствие у лауреата премии "Грэмми" Тилы, которая в посте в X написала, что разочарована онлайн-издевательствами, которым подверглась Адетшине.

Тила сказала, что "всегда будет стоять на стороне ЮАР", но считает, что "несмотря на мнения, она была запугана, и это то, чего я не принимаю".

Если она выиграет Мисс Вселенная Нигерия, Адетшине представит Западноафриканскую страну на конкурсе Мисс Вселенная, который состоится в Мексике позже в этом году.

Адетшине выразила свой восторг от возможности представлять свою родную страну на самом престижном конкурсе красоты в Африке, Мисс Вселенная Нигерия, как она описала конкурс в своем видео в Instagram. Уникальный стиль и красота конкурса Мисс Вселенная Нигерия привлекли Адетшине к приглашению, предлагая ей новую платформу для демонстрации своих талантов.

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