Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостистиль

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Родившаяся от нигерийского отца и южноафриканской матери с корнями из Мозамбика, 23-летняя Адетшине в июле отказалась от участия в конкурсе Мисс ЮАР, когда вокруг ее права на участие возникли вопросы, и она стала мишенью ксенофобских атак в интернете.

В посте в Instagram от 8 августа она написала, что приняла "трудное решение" уйти из конкурса, чтобы защитить "безопасность и благополучие моей семьи и меня".

На день после того, как Адетшине объявила о своем отказе от участия в конкурсе Мисс ЮАР, организаторы Мисс Вселенная Нигерия пригласили ее принять участие в их конкурсе, сказав, что это "возможность представлять свою родную страну на международной сцене" и добавив, что "ее путь в мире красоты еще не окончен".

Отвечая на приглашение, Адетшине в видео, опубликованном в Instagram в четверг, сказала, что "восхищена возможностью начать этот путь", описав Мисс Вселенная Нигерия как "самый престижный конкурс красоты в Африке".

Под следствием правительства

Когда Адетшине была выбрана для участия в конкурсе Мисс ЮАР в прошлом месяце, ее нигерийские имена вызвали требования ясности в отношении ее гражданства от некоторых южноафриканцев и сделали ее мишенью ксенофобских атак в социальных сетях.

В заявлении, опубликованном на своем веб-сайте 7 августа, Министерство внутренних дел ЮАР, которое отвечает за иммиграцию, заявило, что расследовало гражданство Адетшине по просьбе организаторов конкурса и обнаружило, что "мошенничество и кража личности, возможно, были совершены" ее матерью для получения южноафриканского гражданства.

Однако оно добавило, что "Адетшине не могла участвовать в предполагаемых незаконных действиях своей матери, так как она была младенцем во время их совершения в 2001 году".

Министерство заявило, что работает над установлением полной картины фактов по этому вопросу и также "получает юридические консультации по последствиям предполагаемой мошеннической деятельности для гражданства Адетшине".

CNN обратилась к Адетшине за комментарием.

Организаторы Мисс ЮАР признали отказ Адетшине от участия в конкурсе, пожелав ей "всего наилучшего и успехов во всех начинаниях". В заявлении они добавили, что конкурс "отмечает богатую и многокультурную культуру ЮАР".

Спор о гражданстве вызвал смешанные реакции в ЮАР, где ксенофобские и антииммигрантские нападения являются общими.

"Если она (Адетшине) родилась здесь, она южноафриканка... она не ее родители", - сказал популистский оппозиционный политик Джулиус Малема в недавнем интервью, осуждая ксенофобию.

Отказ Адетшине от участия в конкурсе Мисс ЮАР также вызвал сочувствие у лауреата премии "Грэмми" Тилы, которая в посте в X написала, что разочарована онлайн-издевательствами, которым подверглась Адетшине.

Тила сказала, что "всегда будет стоять на стороне ЮАР", но считает, что "несмотря на мнения, она была запугана, и это то, чего я не принимаю".

Если она выиграет Мисс Вселенная Нигерия, Адетшине представит Западноафриканскую страну на конкурсе Мисс Вселенная, который состоится в Мексике позже в этом году.

Адетшине выразила свой восторг от возможности представлять свою родную страну на самом престижном конкурсе красоты в Африке, Мисс Вселенная Нигерия, как она описала конкурс в своем видео в Instagram. Уникальный стиль и красота конкурса Мисс Вселенная Нигерия привлекли Адетшине к приглашению, предлагая ей новую платформу для демонстрации своих талантов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Художник по портретам на скорую руку по имени Оскар стал известен как Ханс Бирбрауэр в шоу Ханса...
Культура

"Думаю, вы его знаете": на аукционе выставлены картины известных телезвезд

На 'Барах для редкостей' была выставлена картина Ханса Бибербайера. Представители более старшего поколения знают его под другим именем из популярного телешоу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Диана и Чарльз: Насколько её смерть повлияла на него?
Культура

Он писал о своем горе в 1997 году:

Мало кто знал его так эмоционально, как он продемонстрировал после смерти Дианы, открытка с благотворительностью раскрывает тайны души тогдашнего принца Чарльза.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Отец и сын организуют американский пирог.
Общество

Отец и сын организуют американский пирог.

Награждение Эмми в 2024 году ожидается под руководством настоящего отец-сыновья дуэта. Предыдущие победители, комики Евгений и Дэн Леви из Канады, предстоит возглавить мероприятие.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
После инцидента, направленного на главного воспитателя детского сада, правоохранительные органы и...
Федеральные земли Германии

Проверка угрожающих сообщений, направленных к главной фигуре больницы

В результате угрозы убийства в отношении сотрудника города полиция и обвинительный отдел провели расследование.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
Федеральные земли Германии

Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно