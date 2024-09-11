- Фильм ужасов рассказывает историю с истребителем, который занимается крысами.

Современная интерпретация легенды о Пипере из Хамельна выходит на этой неделе, представляя distingvированный состав на нескольких потоковых сервисах. Ужасающий фильм под названием "Пипер" (оригинальное название на английском языке) пересказывает историю Лиз и её дочери Эми, которые поселяются в Хамелине и начинают наблюдать странные явления в городе, связанные с таинственным Пипером, как подчёркивает Туристический офис Хамельна.

Лиз, сыгранная английской актрисой Элизабет Хёрли ("Остин Пауэрс"), решает глубже погрузиться в тревожные феномены. Оказывается, они связаны с пугающим Пипером, персонажем из древней мифологии, якобы преследующим людей, которые избежали правосудия за свои ужасные деяния в прошлом. Фильм, подходящий для зрителей старше 16 лет, также исследует тревожную семейную тайну и таинственного уличного фокусника, как сообщает Filmdienst.de.

Съёмки в Хамелине и Ганновере

В сентябре и октябре 2020 года режиссёр Энтони Уоллер снимал фильм в Хамелине, подтвердил представитель Туристического общества Хамельна. Главные актёры отсутствовали, и местные жители Хамельна выступали в качестве дублёров.

Команда производства заявила, что съёмка внешних сцен на самых потрясающих исторических местах Хамельна придала фильму аутентичный вид Хамельна. "Хамелин и его Пипер продолжают очаровывать съёмочные группы, чтобы представить пипера и его окружение с разных сторон", - сказал представитель.

Затем съёмки на открытом воздухе проходили в Ганновере, где главный персонаж посещает лабораторию и психиатрическую больницу. Большая часть фильма была снята в Риге, Латвия. Премьера фильма состоялась на британском кинофестивале в октябре.

Смешанные отзывы на трейлер

На данный момент не объявлено никаких планов о показе фильма в кинотеатрах Хамельна. Однако возможность показа фильма в рамках специальной программы в местных кинотеатрах всё ещё существует, согласно туристическому обществу. Фильм будет доступен на платформах, таких как Amazon Prime Video и Magenta TV, начиная с этой четверга.

Отзывы на немецкий трейлер, выпущенный эксклюзивно на платформе Kinocheck 12 дней назад, были смешанными. Некоторые критики назвали ремейк "абсурдным" или "пустым хламом", в то время как другие проявили интерес. "Разве это не моя обязанность посмотреть его, учитывая, что я родился в Хамелине и прожил там 30 лет?" - вопрошал один пользователь.

История из фольклора братьев Гримм

По словам Туристического и маркетингового общества Хамельна, самая известная версия истории о Питере происходит от братьев Гримм. В 1284 году человек в ярком плаще соблазнил всех крыс и мышей Хамельна к реке Весер со своей флейтой, заставив их погибнуть. Из-за того, что жители не заплатили ему, как обещали, он похитил 130 детей из Хамельна несколько дней спустя. Рассказ празднуется на различных достопримечательностях по всему городу.

Фильм также показывает другие животные, которые появляются таинственным образом в Хамелине, добавляя ещё один слой интриги к загадочному присутствию Питера. Когда Эми исследует город, она встречает мудрого старого сова, который даёт ей таинственные подсказки об истинной личности и мотивах Питера.

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