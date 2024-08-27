Филиппины предлагают создать коалицию для противодействия влиянию Китая.

Из-за продолжающихся конфликтов в Южно-Китайском море филиппинцы устали от действий Китая. Министр обороны Теодоро-младший предложил коллективные действия различных стран против Пекина. По мнению Манилы, просто заявления не смогут решить проблему.

Министр обороны ФилиппинGilberto Teodoro Jr. раскритиковал агрессивное поведение Китая в Южно-Китайском море и призвал к более решительному глобальному ответу на экспансионистские движения Пекина в регионе. Он назвал Китай главным нарушителем мира в Юго-Восточной Азии на международной военной конференции в Маниле, где присутствовали военные делегаты и старшие дипломаты из США и других союзников.

Его комментарии последовали за недавним инцидентом у рифа Сабина, необитаемого атолла, который претендуют как Китай, так и Филиппины. Филиппины сообщили, что 40 китайских судов заблокировали два филиппинских корабля, перевозящих грузы на филиппинский корабль береговой охраны.

Китай, однако, обвинил Манилу в начале конфронтации. В течение последних нескольких месяцев обе страны неоднократно отправляли свои береговые охраны на Сабину, каждая опасаясь, что другая попытается захватить атолл и построить на нем структуры.

Кроме Филиппин, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней также предъявляют территориальные претензии в Южно-Китайском море. Народная Республика претендует почти на все море как на свою территорию.

Реализация резолюции ООН, вызов

На полях конференции Теодоро отметил, что международное осуждение действий Китая в спорных водах "недостаточно". Решение, по его мнению, заключается в более решительном совместном многостороннем подходе против Китая.

Он предложил возможность резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей Китай прекратить свои действия, но также признал сложность реализации такой резолюции. Как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Китай имеет право вето.

В ответ на напряженность с Китаем Филиппины, среди других стран, подписали соглашение с Японией, позволяющее солдатам размещаться на территориях друг друга. Тайвань часто сообщает о провокационных действиях китайской армии. Пекин четко дал понять, что, если понадобится, он воссоединит остров, считающийся отколовшейся провинцией, с материком.

Южно-Китайское море остается спорным вопросом, с министром обороны ФилиппинGilberto Teodoro Jr., который подчеркнул разрушительную роль Китая в Юго-Восточной Азии на международной военной конференции. Теодоро предложил более решительный глобальный ответ, включая возможность резолюции Совета Безопасности ООН, вызовую действия Китая, но признал сложность реализации такой резолюции из-за права вето Китая как постоянного члена.

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