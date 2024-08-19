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ПолитикаНовостиВойны и конфликты

Филиппинские и китайские суда столкнулись.

 and  Carmen Simpson
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Коллизия, повлекшая ущерб для филиппинского патрульного корабля БРП Кап Эньяно в Южно-Китайском...
Коллизия, повлекшая ущерб для филиппинского патрульного корабля БРП Кап Эньяно в Южно-Китайском море, с участием китайского судна.

Филиппинские и китайские суда столкнулись.

Южнокитайское море вновь становится ареной столкновений, когда Китай и Филиппины спорят из-за территориальных разногласий. Недавно было достигнуто соглашение о мире, чтобы положить конец этим конфликтам, но произошел еще один морской инцидент. Пекин и Манила обвиняют друг друга.

Недавно произошел инцидент в ходе территориального спора в Южно-Китайском море между Китаем и Филиппинами, который вызвал немало шума. Обе стороны обвиняют друг друга в столкновении кораблей в море. Заявление правительства Манилы, надзирающего за вопросами Западного филиппинского моря, обвинило Китай в проведении "незаконных и агрессивных действий".

Согласно заявлению, два корабля снабжения филиппинской береговой охраны последовательно ударились о два китайских корабля ранним утром. Первое столкновение привело к тому, что в одном из филиппинских кораблей образовалась пятидюймовая (около 13 см) пробоина. Затем китайский корабль береговой охраны врезался во второй филиппинский корабль, причинив минимальный ущерб. Оба инцидента произошли к югу от рифа Сабина, небольшой территории, принадлежащей к архипелагу Спратли. Оба Китая и Филиппины претендуют на эту территорию.

По версии китайской береговой охраны, филиппинский корабль береговой охраны первым столкнулся с китайским кораблем. Несмотря на предупреждения, филиппинский корабль якобы приблизился к китайскому кораблю опасным образом. О втором столкновении не упоминалось. Всего несколько недель назад было достигнуто мирное соглашение между Филиппинами и Китаем, направленное на предотвращение дальнейших столкновений в спорной зоне.

Этот инцидент произошел возле Второго Томасского рифа, где филиппинские войска находятся на борту "BRP Sierra Madre", застрявшего корабля с 1999 года. Столкновения во время недавних поставок для корабля были частыми. Помимо Китая и Филиппин, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней также претендуют на территории в этом районе. Регион богат ресурсами и является важным глобальным торговым маршрутом. США и соседи Китая обвиняют Пекин в эскалации милитаризации региона.

Продолжающиеся войны и конфликты из-за территориальных споров в Южно-Китайском море между Китаем и Филиппинами привели к нескольким тревожным инцидентам, таким как недавние столкновения кораблей. К сожалению, этот последний инцидент еще больше напряг недавно установленное мирное соглашение между двумя странами.

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